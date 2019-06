DFB-Pokal: Das ist der Modus der Auslosung der 1. Runde

Am Samstag wird die 1. Runde des DFB-Pokals für die Saison 2019/20 ausgelost. Hier erfahrt ihr, wie die Auslosung funktioniert.

Die Auslosung der 1. Runde des DFB-Pokals wird am 15. Juni im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund durchgeführt.

DFB-Pokal 2019/20: Wer ist qualifiziert?

Für den DFB-Pokal automatisch qualifiziert sind alle Mannschaften der 1. und 2. Bundesliga, sowie die vier besten Mannschaften der vergangenen Drittligasaison.

Die restlichen 24 Plätze bekommen Vertreter der 21 Landesverbände. Dies sind meistens die Landespokalgewinner der vergangenen Saison. Ist ein Landespokalsieger bereits über die 3. Liga für den DFB-Pokal qualifiziert, rückt in der Regel dessen Finalgegner auf.

Der bayrische, niedersächsische und westfälische Verband stellen je zwei Mannschaften, da sie die Landesverbände mit den meisten gemeldeten Herrenmannschaften im Spielbetrieb sind.

Die 64 Mannschaften werden auf zwei Töpfe verteilt. Gesetzt sind alle Mannschaften der 1. Bundesliga, sowie die besten 14 Mannschaften der vergangenen Saison der 2. Bundesliga. In der 1. Runde des Wettbewerbs trifft immer eine ungesetzte auf eine gesetzte Mannschaft. Dabei genießt die ungesetzte Mannschaft stets Heimrecht.

Teilnehmer des DFB-Pokals in der Saison 2019/20

Topf 1 (gesetzt) Topf 2 (ungesetzt) FC Bayern München SV Sandhausen Borussia Dortmund VfL Osnabrück RB Leipzig Karlsruher SC Bayer 04 Leverkusen SV Wehen Wiesbaden Borussia Mönchengladbach FC Ingolstadt 04 VfL Wolfsburg 1. FC Magdeburg Eintracht Frankfurt MSV Duisburg Werder Bremen Hallescher FC TSG 1899 Hoffenheim SV Waldhof Mannheim Fortuna Düsseldorf Würzburger Kickers Hertha BSC VfB Eichstätt 1. FSV Mainz 05 FC Viktoria 1899 Berlin SC Freiburg Energie Cottbus FC Schalke 04 FC Oberneuland FC Augsburg TuS Dassendorf 1. FC Köln KSV Baunatal SC Paderborn 07 Hansa Rostock 1. FC Union Berlin Alemannia Aachen VfB Stuttgart KFC Uerdingen 05 Hannover 96 SV Drochtersen/Assel 1. FC Nürnberg SV Atlas Delmenhorst Hamburger SV FSV Salmrohr 1. FC Heidenheim 1. FC Saarbrücken Holstein Kiel Chemnitzer FC Arminia Bielefeld VfB Germania Halberstedt SSV Jahn Regensburg VfB Lübeck FC St. Pauli FC 08 Villingen SV Darmstadt 98 1. FC Kaiserslautern VfL Bochum Wacker Nordhausen Dynamo Dresden SV Rödinghausen SpVgg Greuther Fürth SC Verl FC Erzgebirge Aue SSV Ulm

DFB-Pokal 2019/20: Die Auslosung im TV und Livestream

Die 1. Runde des DFB-Pokals 2019/20 wird am 15. Juni ausgelost. Die Auslosung wird in der Sportschau der ARD übertragen. Die Sendung beginnt um 18 Uhr und ist auch online per Livestream auf sportschau.de abrufbar.

Losfee ist in diesem Jahr Ex-Nationalspielerin Nia Künzer, DFB-Vizepräsident Peter Frymut fungiert als Ziehungsleiter. Die Auslosung wird von Markus Othmer moderiert.

DFB-Pokal 2019/20: So verfolgt ihr den Wettbewerb

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt in der kommenden Saison alle Spiele des DFB-Pokals live und in voller Länge. Zudem können Sky-Kunden die Spiele auch in der SkyGo-App per Livestream verfolgen.

Die ARD zeigt als öffentlich-rechtlicher Sender neun Spiele der Pokalsaison live im Free-TV. In der ersten und zweiten Runde wird jeweils ein Spiel, ab der dritten Runde bis zum Halbfinale werden jeweils zwei Spiele übertragen. Das Finale wird ebenfalls im Free-TV und im Livestream auf sportschau.de zu sehen sein.

Zur Saison 2019/20 ist neu, dass auch Sport1 ab der kommenden Saison vier Spiele des Pokalwettbewerbs exklusiv im Free-TV überträgt. Von der ersten Runde bis zum Viertelfinale wird je eine Partie pro Runde in voller Länge zu sehen sein. Gleichzeitig bietet Sport1 auch einen Livestream des TV-Programms auf sport1.de an.

DFB-Pokal 2019/20: Alle Termine im Überblick

Die Partien der 1. Runde des DFB-Pokals werden zwischen dem 9. und 12. August stattfinden. Das Finale findet am 23. Mai 2020 im Berliner Olympiastadion statt.

Datum Runde 09.-12.08.19 1. Runde 29./30.10.19 2. Runde 04./05.02.20 Achtelfinale 03./04.03.20 Viertelfinale 21./22.04.20 Halbfinale 23.05.20 Finale

DFB-Pokal: Die Gewinner der letzten Jahre

Im vergangenen Mai konnte der FC Bayern München das Double perfekt machen. Die Münchner besiegten im Finale RB Leipzig mit 3:0 und gewannen zum ersten Mal seit drei Jahren wieder den DFB-Pokal.

Saison Sieger Gegner Ergebnis 18/19 FC Bayern München RB Leipzig 3:0 17/18 Eintracht Frankfurt FC Bayern München 3:1 16/17 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 2:1 15/16 FC Bayern München Borussia Dortmund 4:3 n.E. 14/15 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 3:1 13/14 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 n.V.

DFB-Pokal: Die erfolgreichsten Mannschaften im DFB-Pokal

In der vergangenen Saison konnte der FC Bayern zum 19. Mal in der Vereinsgeschichte den DFB-Pokal gewinnen. Damit ist der deutsche Rekordmeister gleichzeitig auch mit einigem Abstand deutscher Rekordpokalsieger.