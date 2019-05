DFB-Pokal: Welcher Schiedsrichter pfeift das Finale?

In den vergangenen Jahren spielten die Schiedsrichter in den DFB-Pokalfinals immer wieder unglücklich tragende Rollen. SPOX sagt euch, wer das diesjährige Endspiel leitet.

Im vergangenen Jahr forderte der FC Bayern im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt spät im Spiel einen Elfmeter, den Schiedsrichter Felix Zwayer wohl zu Unrecht verwehrte. Kevin-Prince Boateng hatte Javi Martinez zuvor klar im Strafraum berührt. Die Bayern verloren das Finale gegen die Eintracht.

Ein paar Jahre zuvor war es der FCB, der Glück hatte, als ein Kopfball von Mats Hummels (damals noch im Dress des BVB) von Bayerns Dante erst klar hinter der Linie geklärt werden konnte. Schiedsrichter Florian Meyer soll seinen Linienrichter überstimmt haben, als er nicht auf Tor für Dortmund entschied. Der FC Bayern gewann anschließend den DFB-Pokal nach Verlängerung.

DFB-Pokalfinale - RB Leipzig gegen FC Bayern: Der Schiedsrichter

In dieser Saison liegt die Verantwortung der Spielleitung in den Händen von Tobias Stieler. Der Hamburger wird erstmals in seiner Karriere das Endspiel des nationalen Pokalwettbewerbs pfeifen. Seine bisherigen 19 Spielleitungen im DFB-Pokal waren unter anderem Achtel-, Viertel- und Halbfinalpartien.

Stieler ist seit 2004 DFB-Schiedsrichter und pfeift seit 2012 auch in der Bundesliga. Hier leitete der 37-Jährige bislang 106 Partien. In der zweiten Spielklasse waren es 71.

Der beim SG Rosenhöhe eingetragenen Schiedsrichter ist hauptberuflich Jurist.

DFB-Pokalfinale - RBL vs. FCB: Die Assistenten

Stieler wird beim DFB-Pokalfinale Leipzig gegen Bayern von seinen Assistenten Christian Gittelmann und Dr. Matthias Jöllenbeck begleitet. Das Team ist so aus der Bundesliga bekannt und dementsprechend vertraut. Als vierte Offizielle amtiert Bibiana Steinhaus.

Auch Video- und VA-Assistenz ist beim DFB-Pokalfinale zu erwarten. Dies werden Stielers hessischer Verbandskollege Tobias Welz und dessen gewohnter Assistent Martin Thomsen sein.

Tobias Stieler: Die Statistiken des Pokalfinal-Referees

DFB- Schiedsrichter seit 2004 2. Bundesliga-

Schiedsrichter seit 2009 2. Bundesliga-

Einsätze 71 Bundesliga-

Schiedsrichter seit 2012 Bundesliga-

Einsätze 106 FIFA-

Schiedsrichter seit 2014 Europa-League-

Einsätze 9 Champions-League-

Einsätze 3 Bilanz

RB Leipzig 5 Siege

2 Remis

5 Niederlagen Bilanz

FC Bayern München 17 Siege

2 Remis

2 Niederlagen

Die Schiedsrichter der vergangenen Pokalfinals