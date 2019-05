FC Bayern II gegen VfL Wolfsburg II heute live: Das Relegations-Rückspiel im TV/LIVESTREAM

Nach dem 3:1-Hinspiel-Erfolg vor heimischer Kulisse hat der VfL Wolfsburg II beste Voraussetzungen für das Relegations-Rückspiel gegen die Reserve des FC Bayern in München geschaffen. Bei SPOX erfahrt ihr alles Wichtige zur Live-Übertragung im TV und im Livestream. Außerdem gibt's hier alle Spieldaten sowie Ergebnisse der letzten Pflichtspiele beider Teams.

Für beide Vereine ist es das zweite direkte Aufeinandertreffen überhaupt. Im ersten Direkt-Vergleich, genauer im Hinspiel, setzte es aus Sicht des FC Bayern II eine 1:3-Niederlage in Wolfsburg.

FC Bayern II - VfL Wolfsburg II heute live: Übertragung im TV (Free-TV/Pay-TV)

Wie schon am Mittwoch begleitet heute erneut sowohl das BR als auch MagentaSport die anstehende Aufstiegspartie per Live-Übertragung.

Der Pay-TV-Sender des Telekom-Konzerns, MagentaSport, beginnt die Live-Berichterstattung eine Viertelstunde vor Anpfiff, also um 15.45 Uhr. Mit Beginn der Übertragung ab 16 Uhr zeigt MagentaSport das entscheidende Relegationsspiel in voller Länge.

Für Telekom-Bestandskunden ist das Live-Sport-Angebot bei MagentaSport im ersten Jahr kostenfrei. Ab dem zweiten Jahr zahlen Telekom-Kunden dann 4,95€/Monat. Für Nicht-Telekom-Kunden sind die ersten sechs Monate inklusive. Danach ist das MagentaSport-Angebot für 9,95€ im Monat erhältlich.

© getty

FC Bayern II gegen VfL Wolfsburg II heute im LIVESTREAM

Der öffentlich-rechtliche BR strahlt die Live-Partie nicht im TV, sondern lediglich via Livestream aus. Den BR-Livestream zum Spiel FC Bayern II - VfL Wolfsburg II findet ihr hier.

Auch der Pay-TV-Sender MagentaSport stellt seinen Kunden einen Livestream zur Verfügung, den ihr hier abrufen könnt.

Bayern München II - VfL Wolfsburg II: Alle bekannten Spieldaten

Das Relegations-Rückspiel um den Aufstieg in die 3. Liga findet in München statt und wird um 16 Uhr angepfiffen. Schauplatz dieses Aufstiegsspiels ist das Stadion an der Grünwalder Straße, die eigentliche Heimspielstätte des TSV 1860 München.

Bezüglich der leitenden Unparteiischen hat sich der DFB bereits frühzeitig festgelegt. Neben Lasse Koslowski (Berlin) sind folgende Schiedsrichter beim heutigen Aufstiegs-Playoff im Einsatz:

Assistenten: Robert Wessel (Berlin), Henry Müller (Cottbus)

Vierter Offizieller: Nicolas Winter (Freckenfeld)

FC Bayern II und Wolfsburg II: Letzte Pflichtspiel-Ergebnisse

Nachdem die FCB-Reserve als torgefährlichste Mannschaft der bayerischen Regionalliga-Staffel hervorging, offenbarte das Team von Holger Seitz zuletzt deutliche Offensiv-Schwächen. In den vergangenen beiden Pflichtspielen erzielten die Bayern-Amateure nie mehr als ein Tor je Partie.

Die fünf letzten Ergebnisse des FC Bayern II:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 22.05.19 VfL Wolfsburg II FC Bayern II 3:1 18.05.19 Wacker Burghausen FC Bayern II 2:1 10.05.19 FC Bayern II Greuther Fürth 3:1 06.05.19 1. FC Schweinfurt FC Bayern II 1:1 26.04.19 FC Bayern II SV Heimstetten 2:0

Der VfL Wolfsburg hingegen zeichnete sich zuletzt allem voran im Angriffsspiel aus. Die Mannschaft von Rüdiger Ziehl kommt in den letzten sechs Pflichtspielen auf insgesamt 16 Tore.

Die fünf letzten Ergebnisse des VfL Wolfsburg II:

Datum Heim Auswärts Ergebnis 22.05.19 VfL Wolfsburg II FC Bayern II 3:1 18.05.19 BSV SW Rehden VfL Wolfsburg II 1:1 11.05.19 VfL Wolfsburg II FC G. Egestorf/Langreder 4:2 04.05.19 Hannover 96 II VfL Wolfsburg II 1:1 26.04.19 VfL Wolfsburg II FC St. Pauli 2:0

Drittliga-Relegation, Aufstiegsspiel: Aufstellungen FCB II - WOB II