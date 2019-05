DFB-Pokal-Finale: Wie viel wiegt der DFB-Pokal?

Am 25. Mai findet im Berliner Olympiastadion das DFB-Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig statt. Aber wie schwer ist eigentlich die Trophäe, die der Sieger in die Höhe stemmen wird?

DFB-Pokal: Wie viel wiegt der DFB-Pokal?

Der DFB-Pokal existiert in dieser Form seit 1992, wiegt 5,7 Kilogramm und hat ein Fassungsvermögen von acht Litern. Die Trophäe ist 53 Zentimeter hoch und hat am Sockel alle bisherigen Gewinner eingraviert.

Der Sockel musste nach dem Pokalfinale 1991 um fünf Zentimeter erhöht werden, da kein Platz mehr war, um die Sieger einzutragen. Der jetzige Pokal bietet aber Platz bis 2030.

Der Pokal besteht aus mit Feingold feuervergoldetem Sterlingsilber, der materielle Wert des DFB-Pokals wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

© getty

DFB-Pokal-Finale 2019: FC Bayern München gegen RB Leipzig

Ende Mai entscheidet sich, wer die Trophäe in den Berliner Nachthimmel recken darf: RB Leipzig steht zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Pokalfinale, der FC Bayern München zum insgesamt 23. Mal.

Die Bayern sind auch mit Abstand Rekordpokalsieger, konnten die Trophäe insgesamt schon 18 Mal mit nach München bringen. Im vergangenen Jahr unterlag man allerdings Eintracht Frankfurt im Finale mit 1:3.

Nach der Meisterschaft in diesem Jahr hat die Mannschaft von Trainer Niko Kovac allerdings erneut die Chance auf das Double, RB Leipzig ist nach der besten Saison aller Zeiten aber ein durchaus ernstzunehmender Gegner. In der Bundesliga landete RB schlussendlich auf Rang drei.

DFB-Pokal-Finale 2019: Anstoß, Austragungsort und Schiedsrichter

Das Finale wird am 25. Mai um 20 Uhr im Berliner Olympiastadion angepfiffen, folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Assistenten: Christian Gittelman, Dr. Matthias Jöllenbeck

Vierter Offizieller: Bibiana Steinhaus

Video-Assistent: Tobias Welz, Dr. Martin Thomsen

DFB-Pokal-Finale live im TV, Livestream und Liveticker

In diesem Jahr wird das Endspiel sowohl im Free-TV von der ARD als auch im Pay-TV von Sky übertragen. Dementsprechend bieten beide TV-Sender auch online Livestreams an. Diese findet ihr in der Sky Go-App oder unter sportschau.de.

Wer das Finale nicht live am großen oder kleinen Bildschirm verfolgen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, per Liveticker keine wichtige Spielszene zu verpassen.

DFB-Pokal: Die Gewinner der letzten zehn Jahre

In den letzten zehn Jahren konnte der FC Bayern gleich viermal die Trophäe gewinnen, Borussia Dortmund siegte bei fünf Finalteilnahmen nur zweimal.

Finale Sieger Gegner Ergebnis 2018 Eintracht Frankfurt FC Bayern München 3:1 2017 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 2:1 2016 FC Bayern München Borussia Dortmund 4:3 n.E. 2015 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 3:1 2014 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 n.V. 2013 FC Bayern München VfB Stuttgart 3:2 2012 Borussia Dortmund FC Bayern München 5:2 2011 FC Schalke 04 MSV Duisburg 5:0 2010 FC Bayern München SV Werder Bremen 4:0 2009 SV Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen 1:0

DFB-Pokal: Die Rekordpokalsieger

Alleiniger Spitzenreiter ist der FC Bayern München, danach folgt Werder Bremen mit sechs Triumphen in zehn Endspielen. Zuletzt konnten die Bremer 2009 den DFB-Pokal gewinnen.