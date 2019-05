DFB-Pokal: Der Weg vom FC Bayern München ins Pokalfinale

Der FC Bayern München spielt im Finale des DFB-Pokals gegen RB Leipzig. Doch gegen welche Teams haben sich die Bayern davor durchgesetzt? SPOX zeigt es euch.

Um 20 Uhr findet das Finale statt. Übertragen wird dieses Spiel von Sky und der ARD. Alle weitere Infos dazu findet ihr hier.

© getty

FC Bayern: Der Weg ins Pokal-Finale

Der FC Bayern München musste in den ersten zwei Runden gegen niederklassige Teams antreten. So waren Drochtersen/Assel und der SV Rödinghausen die Gegner. Im Achtelfinale spielte der FCB bereits im Olympiastadion. Gegen Hertha BSC setzte sich das Teams von Niko Kovac in der Verlängerung durch.

Durch das spektakuläre 5:4 gegen Heidenheim und ein knappes 3:2 in Bremen ist der FCB nun im Finale.

Runde Datum Gegner Ergebnis 1. Runde 18.08.2018 SV Drochtersen/Assel 0:1 2. Runde 30.10.2018 SV Rödinghausen 1:2 Achtelfinale 06.02.2019 Hertha BSC 2:3 n.V. Viertelfinale 03.04.2019 1. FC Heidenheim 5:4 Halbfinale 24.04.2019 SV Werder Bremen 2:3

FC Bayern vs. RB Leipzig: Fakten zum Finale

Das heutige Finale findet heute um 20 Uhr im Berliner Olympiastadion statt, welches seit 1985 Austragungsort des Endspiels ist. Folgendes Schiedsrichtergespann wird diese Partie leiten:

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Tobias Stieler Assistenten: Christian Gittelmann, Dr. Matthias Jöllenbeck

Christian Gittelmann, Dr. Matthias Jöllenbeck Vierte Offizielle: Bibiana Steinhaus

Bibiana Steinhaus VAR: Tobias Welz

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten Jahre

In den letzten fünf Jahren war der FC Bayern drei Mal im Finale. Zwei Mal gewannen die Münchener.

Saison Sieger Gegner Ergebnis 17/18 Eintracht Frankfurt FC Bayern München 3:1 16/17 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 2:1 15/16 FC Bayern München Borussia Dortmund 4:3 n.E. 14/15 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 3:1 13/14 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 n.V.

Die Rekordsieger des DFB-Pokals

Der Rekordsieger ist der FC Bayern. 18 Mal gewann der Deutsche Rekordmeister auch den Pokal.