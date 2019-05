DFB-Pokal: Bayerns Weg ins Finale gegen RB Leipzig

Der FC Bayern steht im Finale des DFB-Pokals RB Leipzig gegenüber. Hier bei SPOX könnt ihr nachlesen, wie der Weg des Rekordsiegers in das DFB-Pokal-Finale aussah.

Der Weg des FC Bayern ins DFB-Pokal-Finale

Mit einem Sieg gegen RB Leipzig kann sich der FC Bayern zum Double-Sieger krönen. Auf dem Weg in das Endspiel hat sich der 18-malige Sieger allerdings nicht mit Ruhm bekleckert. Alle Spiele konnten nur mit einem Tor Vorsprung gewonnen werden und auch Gegner wie Drochtersen und Rödingshausen brachten die Münchner in dieser Spielzeit vor Probleme.

Die DFB-Pokal-Spiele des FC Bayern im Überblick:

Tag Datum Heim Ergebnis Gast Sa 18.08.18 SV Drochtersen / Assel 0 - 1 Bayern München Di 30.10.18 SV Rödinghausen 1 - 2 Bayern München Mi 06.02.19 Hertha BSC 2 - 3OT Bayern München Mi 03.04.19 Bayern München 5 - 4 1. FC Heidenheim Mi 24.04.19 Werder Bremen 2 - 3 Bayern München Sa 25.05.19 RB Leipzig 20.00 Uhr Bayern München

FC Bayern gegen RB Leipzig: Alle Daten zum Spiel

Der große Showdown wird am kommenden Samstag, den 25. Mai ausgetragen. Ab 20.00 Uhr rollt der Ball im Berliner Olympiastadion, wo das Finale bereits zum 33. Mal stattfinden wird. Leiten werden die Partie:

Schiedsrichter: Tobias Stieler

Assistenten: Christian Gittelman, Dr. Matthias Jöllenbeck

Vierter Offizieller: Bibiana Steinhaus

Video-Assistent: Tobias Welz, Dr. Martin Thomsen

Bayern mit Neuer im DFB-Pokal-Finale?

Die Rückkehr das Stammtorwarts gilt vor dem Finale am Samstag als wahrscheinlich. Nach seiner Wadenverletzung ist Manuel Neuer zuversichtlich, beim angestrebten Doublegewinn wieder eingreifen zu können: "Ich gehe davon aus, dass ich gegen Leipzig wieder im Tor stehen werde, wenn alles gut geht jetzt in der Woche."

Das DFB-Pokal-Finale im TV, Livestream und LIVETICKER

Das Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig gibt es sowohl im öffentlich rechtlichen Fernsehen in der ARD, als auch auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Beide Sender bieten zudem einen Livestream an. Außerdem gibt es die Möglichkeit, hier auf SPOX die komplette Partie in LIVETICKER zu verfolgen.

Bayern strebt den 19. Pokal-Titel an

Mit einem Sieg über die Leipziger könnten sich die Münchner noch weiter von den anderen deutschen Klubs distanzieren und ihre Jagd nach Rekorden fortsetzten. Während es für die Mannschaft von Ralf Rangnick der erste Titel im nationalen Pokal wäre, würde sich der FC Bayern bereits zum 19. Mal zum Sieger krönen. Die Mannschaft mit den zweitmeisten Siegen ist Werder Bremen. Die Hanseaten hatten in diesem Jahr im Halbfinale das Nachsehen gegen den FC Bayern.

Die erfolgreichsten Mannschaften im DFB-Pokal