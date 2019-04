Werder Bremen bangt vor DFB-Pokal-Halbfinale gegen FC Bayern um Max Kruse

Werder Bremen muss im Pokal-Halbfinale am Mittwoch (20.45 Uhr im LIVETICKER) gegen den deutschen Rekordmeister Bayern München möglicherweise auf Mannschaftskapitän Max Kruse verzichten.

Der Ex-Nationalspieler erlitt bei der 0:1-Niederlage der Hanseaten am Ostersamstag in der Bundesliga beim FC Bayern eine schwere Oberschenkelprellung.

"Max wird jetzt zwei Tage intensiv behandelt. Wir hoffen, dass er uns am Mittwoch zur Verfügung steht", wurde Werder-Trainer Florian Kohfeldt am Ostersonntag in einer Mitteilung zitiert.

Sicher ist bereits, dass Mittelfeldspieler Nuri Sahin den Norddeutschen wegen einer Sperre nicht zur Verfügung steht.