Harsche Kritik an RB Leipzigs Shirt für das DFB-Pokalfinale

RB Leipzig steht für das extra angefertigte Shirt zum Einzug ins DFB-Pokalfinale beim eigenen Fanlager in der Kritik. In den sozialen Medien kommt die Nähe von Design und Slogan zum Hauptsponsor Red Bull nicht gut an.

Unter den beiden roten Red-Bull-Bullen steht der Slogan: "Beflüüügelt ins Finale". Dies erinnert viele Fans ihren Social-Media-Kommentaren zufolge zu sehr an den Werbespruch "Red Bull verleiht Flügel", der in der entsprechenden Werbung mit einem langen Ü ausgesprochen wird.

Leipzig steht nach dem 3:1-Sieg gegen den Hamburger SV erstmals im DFB-Pokalfinale. Am 25. Mai trifft die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick in Berlin auf den Rekordpokalsieger auf den FC Bayern München.