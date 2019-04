Werder Bremen - News und Gerüchte: Max Kruse offenbar fit für Pokalspiel gegen FC Bayern

Max Kruse hat sich offenbar pünktlich zum Pokalhalbfinale des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern fit gemeldet. Die Niederlage des HSV am Dienstag im anderen Pokalhalbfinale gegen RB Leipzig bringt Werder hingegen einen großen Schritt in Richtung Europa League.

Werder Bremen: Max Kruse offenbar fit für FC Bayern

Max Kruse hat sich offenbar pünktlich vor dem Pokalhalbfinale des SV Werder Bremen gegen den FC Bayern fit gemeldet. Wie der offizielle Twiteraccount des Bundesligisten am Mittwoch vermeldete, war der Topscorer der Bremer beim Anschwitzen der Werderaner am Vormittag mit dabei und scheint damit einsatzbereit zu sein.

Werder-Trainer Florian Kohfeldt hatte am Dienstag noch gegenüber der Bild gesagt, dass wenn Kruse am Morgen des Spiels trainieren werde, es keine Probleme gebe. "Den Schmerz wird Max schon aushalten. Es geht darum, dass er bewegungstechnisch nicht eingeschränkt ist", sagte Kohfeldt später auf der Presskonferenz vor dem Spiel.

Kruse hatte sich bei der 0:1-Niederlage der Bremer am vergangenen Wochenende in München einen Bluterguss und eine schwere Prellung am linken Oberschenkel zugezogen.

HSV-Pleite könnte Werder Europa bescheren

Die Niederlage des HSV im Pokalhalbfinale gegen RB Leipzig könnte für Werder Bremen mit Blick auf die Qualifikation für das internationale Geschäft noch wichtig werden.

Unabhängig davon, ob die Bremer am Mittwochabend gegen den FC Bayern ins Pokalfinale einziehen oder nicht, bedeutet der siebte Tabellenplatz in der Bundesliga in dieses Saison auf jeden Fall die Qualifikation zur Europa League. Das liegt daran, dass RB Leipzig bereits sicher für die Champions League qualifiziert ist. Bremen liegt momentan aktuell in der Liga mit zwei Punkten Rückstand hinter Bayer Leverkusen auf Platz acht - also noch in aussichtsreicher Position.

