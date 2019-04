Werder Bremen - FC Bayern heute live: DFB-Pokal im TV, LIVESTREAM, LIVETICKER

Das zweite Halbfinale im DFB-Pokal steht heute Abend auf dem Spielplan. Im hohen Norden empfängt der SV Werder Bremen den bayerischen Rekordmeister aus München. SPOX liefert euch alle Infos rund um die Live-Übertragung dieser Halbfinal-Partie und zu den vergangenen Pokal-Duellen beider Teams.

Das K.o.-Spiel zwischen dem Tabellenachten und dem Ersten der Bundesliga ist auch das Duell der Rekordsieger des DFB-Pokals. Während sich die Gastgeber vom SV Werder Bremen insgesamt sechsmal über den Titelgewinn freuen durften, holte der FCB in der Vergangenheit 18 DFB-Pokal-Titel.

Nach zuletzt zwei Finalteilnahmen mit Eintracht Frankfurt könnte Bayern-Trainer Niko Kovac Historisches leisten und zum dritten Mal in Folge ins Endspiel einziehen. Vor ihm gelang das nur Hermann Lindemann in den 1950ern und Hans Schmidt in den 30er-Jahren.

Werder Bremen gegen FC Bayern heute live im TV und LIVESTREAM

Für das anstehende DFB-Pokal-Halbfinale hat sich nicht nur der Pay-TV-Sender Sky Live-Übertragungsrechte gesichert, sondern ebenso die Öffentlich-Rechtlichen. Wie schon beim ersten Halbfinalspiel kümmert sich die ARD um die TV-Übertragung der heutigen Halbfinal-Partie im DFB-Pokal.

Pünktlich zur Prime-Time ab 20.15 Uhr gehen Sportschau-Moderator Matthias Opdenhövel und Kommentator Tom Bartels in Bremen live auf Sendung. Die ARD überträgt die Partie im Fernsehen und im ARD-Livestream.

Zeitgleich um 20.15 Uhr startet die Übertragung des Pay-TV-Senders Sky. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn meldet Sky-Kommentator Kai Dittmann aus Bremen mit den ersten Vorberichten zum Spiel. Sky strahlt die Halbfinal-Begegnung auf Sky Sport 1 und via Livestream auf Sky Go aus.

Werder Bremen gegen Bayern München im LIVETICKER

Neben den Live-Übertragungen bei Sky und der ARD, bietet euch SPOX eine weitere Alternative zu den herkömmlichen Übertragungen im TV oder Livestream. Mithilfe des SPOX-Livetickers bleibt ihr während des gesamten Pokalwettbewerbs immer und überall auf den Laufenden. Im DFB-Pokal-Liveticker bei SPOX verpasst ihr keine entscheidenden Spielereignisse wie beispielsweise Verwarnungen, Wechsel, Tore oder Elfmeter.

Alle Spiele des DFB-Pokal 2019 tickert SPOX live und in voller Länge. Zum Liveticker der Partie Werder Bremen - FC Bayern geht's hier lang.

SV Werder Bremen - FC Bayern München: Anpfiff, Spielort, Schiedsrichter

Das Pokal-Halbfinalspiel zwischen Werder Bremen und Bayern München wird heute um 20.45 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Bremer Weserstadion, welches mit einer Zuschauerkapazität von 37.441 Plätzen aller Voraussicht nach ausverkauft sein dürfte.

Der 34-jährige Daniel Siebert leitet das anstehende DFB-Pokal-Duell zwischen Bremen und Bayern. Folgende Assistenten stehen dem Berliner Sportwissenschaftler heute zur Seite:

Linienrichter: Lasse Koslowski, Jan Seidel

Vierter Offizieller: Sören Storks

Video-Assistenten: Dr. Robert Kampka, Tobias Reichel

DFB-Pokal: Werder Bremen und FC Bayern im Pokal

Direkte Vergleiche zwischen Werder und Bayern haben eine lange Tradition. Das gilt nicht für Duelle in der Bundesliga: Auch in puncto Pokal-Begegnungen können beide Vereine auf einige Direkt-Vergleiche zurückblicken, die jedoch größtenteils zu Gunsten des FC Bayern entschieden wurden. Ein einziges Mal konnten sich die Bremer im DFB-Pokal gegen den FC Bayern durchsetzen.

Alle Pokal-Duelle zwischen Werder Bremen und Bayern München im Gesamtüberblick:

Datum Heim Gast Ergebnis 19.04.2016 FC Bayern Werder Bremen 2:0 26.10.2010 FC Bayern Werder Bremen 2:1 15.05.2010 Werder Bremen FC Bayern 0:4 06.05.2000 Werder Bremen FC Bayern 0:3 12.06.1999 FC Bayern Werder Bremen 4:5 i.E. 12.11.1996 FC Bayern Werder Bremen 3:1 20.02.1982 Werder Bremen FC Bayern 1:2 n.V. 15.12.1973 Werder Bremen FC Bayern 1:2

DFB-Pokal 2019: Die vorherigen Runden von Werder Bremen und dem FC Bayern

Werder Bremen im DFB Pokal 2018/19:

Datum Runde Heim Auswärts Ergebnis 05.02.19 Achtelfinale Borussia Dortmund Werder Bremen 2:4 i.E. 03.04.19 Viertelfinale Schalke 04 Werder Bremen 0:2

