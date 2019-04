Stimmen zum DFB-Pokal-Viertelfinale: "Wir müssen am Samstag den Arsch zusammenkneifen"

Der FC Bayern München hat mit Mühe eine große Blamage abgewehrt und ist beim turbulenten 5:4 gegen den 1. FC Heidenheim ins Halbfinale des DFB-Pokals eingezogen. Hier gibt's die Stimmen und Reaktionen zu den Mittwochspielen.

Niko Kovac (Trainer Bayern): "Es war ein wildes Spiel, ein offenes Spiel. Zum Schluss hatten wir das Quäntchen Glück."

Frank Schmidt (Trainer Heidenheim): "Wenn vor dem Spiel einer gesagt hätte, dass neun Tore fallen, wäre wohl niemand auf ein 5:4 gekommen. Natürlich sind wir stolz auf diese Leistung. Wenn es 5:4 für uns ausgeht, darf sich auch niemand beschweren. Aber so hat Bayern seine Klasse ausgespielt. Das müssen wir akzeptieren."

Robert Glatzel (Heidenheim): "Ich kann's nicht glauben. Das habe ich mir nicht mal erträumt, hier drei Tore zu schießen. Ich kann es nicht begreifen. Wir haben eine super Reaktion gezeigt. Es war nach dem Ausgleich ein offenes Spiel, die Nervosität war dann weg. Wir haben immer mehr Selbstvertrauen bekommen. Am Zaun war meine Familie, meine engsten Freunde. Meinen Vater habe ich leider nicht gesehen."

Niklas Süle (Bayern): "Es war ein sehr aufregendes Spiel, das haben wir uns auch anders gewünscht. Über so viele Ereignisse, wie es sie heute gab, könnt ihr gar nicht schreiben. Wenn du mit 4:2 führst, dann ist es egal ob du mit sieben, acht oder elf Mann spielst. Du musst das über die Zeit bekommen. Wir sind leichtfertig mit unserem Spiel umgegangen. Es war heute alles ein bisschen komisch. Wir sind froh, dass wir weiter sind, aber wir haben uns das anders vorgestellt. Ich glaube, heute ist keiner aufgestanden und hat sich dieses Ergebnis erträumt. Es war sehr turbulent. Das müssen wir aufarbeiten. Wir haben am Samstag ein Riesen-Spiel vor der Brust. Da kümmert es uns heute nicht, ob wir heute vier oder zehn bekommen haben. Wir müssen am Samstag eine andere Leistung zeigen und dann sind wir denke ich die bessere Mannschaft."

...zu seinem Platzverweis: "Er legt sich den Ball vor, ich gehe dazwischen und treffe ihn natürlich. Es war ein Foul, aber ob es Rot ist? Vom Gefühl auf dem Platz würde ich sagen: 'Ja, den kann man geben.'"

Noten und Einzelkritik zu FC Bayern - Heidenheim: Lewandowski wieder unverzichtbar © getty 1/15 Wahnsinn! Der FC Bayern hat sich gegen Zweitligist Heidenheim knapp mit 5:4 durchgesetzt. Als dem fahrigen FCB in Unterzahl eine Blamage drohte stieg Lewandowski von seinem Torjäger-Olymp hinab und rettete den Rekordmeister. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/15 Sven Ulreich: Hatte wohl nicht damit gerechnet, an diesem Abend so häufig eingreifen zu müssen. Kassierte gegen den Underdog satte vier Gegentore. Vereitelte immerhin kurz vor Schluss das Fünfte. Note: 4,5. © getty 3/15 Joshua Kimmich: Feierte einen guten Einstand in die Begegnung, als er Goretzka das 1:0 servierte, ließ sich in der Folge aber von der kollektiven Unruhe anstecken. Kam gegen Heidenheim-Held Glatzel gleich zweimal zu spät. Note: 4,5. © getty 4/15 Niklas Süle: Wurde von Kollege Thiago in die Bredouille gebracht und senste in der Folge Andrich um. Erst gab es die Gelbe Karte, nach Betrachtung der Bewegbilder stellte Schiri Winkmann den Innenverteidiger vom Feld. Note: 4,5. © getty 5/15 Mats Hummels: Wirkte im ersten Durchgang alles andere als souverän. Nach der Pause dann stabiler und bereitete per Kopfballverlängerung Gnabrys Treffer zum 4:2 vor. Verursachte im Anschluss aber noch einen völlig unnötigen Elfmeter. Note: 4,5. © getty 6/15 Rafinha: Zur Pause mit einer negativen Zweikampfbilanz von 40 Prozent ausgewechselt. Nach vorne kam kaum etwas, hinten mit enormen Durchhängern. Note: 4,5. © getty 7/15 Thiago: Spielte einen fatalen Pass, der den Platzverweis von Süle provozierte. Ein Fehler, der das Spiel auf den Kopf stellte. In der ersten Halbzeit darüber hinaus mit ungewohnt vielen Schlampigkeiten, im zweiten Durchgang nur marginal besser. Note: 5 © getty 8/15 Leon Goretzka: Eröffnete den Torreigen an diesem Mittwochabend und zählte danach noch zu den etwas besseren Akteuren im roten Dress. Gewann zudem 80 Prozent seiner Duelle. Note: 3,5 © getty 9/15 James Rodriguez: Verlor vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich im Mittelfeld die Kugel und wirkte auch ansonsten gegen den Zweitligisten nicht sonderlich konzentriert. Gewann nur 42 Prozent seiner Zweikämpfe und musste zur Halbzeit raus. Note: 5,5 © getty 10/15 Serge Gnabry: Brauchte offenbar den Pausentee, um in Fahrt zu kommen. Wagte in der zweiten Halbzeit mehr, ging diverse Male ins Eins-gegen-Eins und stand beim 4:2 goldrichtig. Kurz vor Schluss setzte er die Kugel an die Unterkante der Latte. Note: 3,5 © getty 11/15 Franck Ribery: Wurde nach Süle-Rot "geopfert". Klatschte zwar mit Kovac ab, war aber überhaupt nicht einverstanden mit seiner Auswechslung. Sammelte bis dahin aber kaum Argumente, gewann nur 25 Prozent seiner Zweikämpfe. Note: 5 © getty 12/15 Thomas Müller: Hatte in Halbzeit eins zu kämpfen, steigerte sich aber nach der Pause. Stellte zunächst sehenswert auf 2:2, um wenige Augenblicke später das zwischenzeitliche 3:2 durch Lewandowski vorzubereiten. Note: 3 © getty 13/15 Jerome Boateng: Kam für Ribery ins Spiel, um zu stabilisieren - mit mäßigem Erfolg: Gleich nach seiner Einwechslung fielen zwei Gegentore. Ließ sich auch in Halbzeit zwei überlaufen, was weitere Gegentreffer nach sich zog. Note: 4,5 © getty 14/15 Robert Lewandowski: Zeigte wieder einmal, wie abhängig die Bayern von ihm sind. Kam ins Spiel, bereitete Müllers Treffer vor, besorgte wenige Minuten darauf das 4:2 und markierte das siegbringende 5:4 vom Punkt. Note: 2 © getty 15/15 Kingsley Coman: Brachte Schwung ins Spiel der Bayern, seine Einwechslung zahlte sich merklich aus, weil der er teilweise zwei Gegenspieler gleichzeitig auf sich zog und Räume für Andere schaffte. Vernachlässigte dafür aber die Defensive. Note: 3,5

Thomas Müller (Bayern): "Ich weiß noch gar nicht, wo und wie ich es einordnen soll. In der zweiten Halbzeit gab es gute Passagen, aber dass wir nach 4:2-Führung wieder auf 4:4 gehen, kann uns gar nicht gefallen. Die zweite Halbzeit war grandios. Aber nach dem perfekten Start ins Spiel muss das Spiel ganz anders laufen. Ich weiß nicht, wer für mich das Spiel perfekt einordnen kann. Da muss ich meine Frau und Familie befragen. Wir haben sicherlich nicht gut agiert nach dem Platzverweis. In der Halbzeit haben wir uns in der Kabine noch einmal neu sortiert. Dass das Spiel dann nochmal kippt, muss man erstmal verdauen. Wir waren am Ende noch da, auch wenn es sich nicht gut anfühlt dieses 5:4. Das moralische Plus, dass wir uns erarbeitet haben, müssen wir jetzt mitnehmen. Wir müssen am Samstag den Arsch zusammenkneifen und dann den BVB richtig unter Druck setzen und gewinnen. Ich bin überzeugt davon, dass wir am Samstag gegen Dortmund gewinnen werden."

Leon Goretzka (Bayern): "Es war heiß in der Kabine. Wir mussten uns erstmal beruhigen - er hat uns dann neu eingestellt. Du musst das Spiel auch erstmal mit einem Mann weniger so drehen. Den Kritikpunkt, den wir uns gefallen lassen müssen, ist, dass wir das Spiel nach dem 4:2 nicht zugemacht haben. Die große Erkenntnis ist, dass wir heute vier Gegentore gegen einen Zweitligisten kassiert haben. Das darf nicht passieren. Das müssen wir am Samstag besser machen."

Robert Lewandowski (Bayern): "Wir sind zufrieden, dass wir ins Halbfinale eingezogen sind. Wir wissen, dass wir heute hätten besser spielen können. Wir haben zu locker gespielt, zu viele Fehlpässe gespielt. Im Pokal musst du immer bei 100 Prozent bleiben. Die Gegentore sind definitiv zu viel. Wir müssen unsere Fehler abstellen. Es wird am Samstag ein ganz anderes Spiel. Die ganze Mannschaft muss defensiv besser spielen. Wir haben wohl heute gedacht, wir würden locker weiterkommen. Wir waren mit dem Kopf wohl schon beim Samstag. Aber das geht im Pokal nicht. Um Dortmund zu schlagen, musst du 90 Minuten gut spielen. Aber wir spielen zuhause und werden unseren besten Fußball spielen. Ich hoffe am Samstag wird alles perfekt."