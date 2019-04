DFB-Pokal - Viertelfinale heute live: Spiele, Uhrzeit, TV, Livestream am Dienstag

Im DFB-Pokal werden am heutigen Dienstag die ersten beiden Halbfinalisten ermittelt: Der HSV trifft auf den SC Paderborn, der FC Augsburg muss bei RB Leipzig antreten. Wir verraten euch die Anstoßzeiten und wo ihr die Spiele im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Die Auslosung des Halbfinales findet am Sonntag statt. Alle Infos dazu findet ihr hier.

DFB-Pokal heute live am Dienstag: Spielplan und Uhrzeit

Zwei der vier Viertelfinal-Begegnungen werden am heutigen Dienstag ausgetragen, zwei weitere werden am morgigen Mittwoch gespielt. Die erste Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen, Start des späten Spiels ist im Anschluss um 20.45 Uhr.

Zunächst sind gleich zwei Zweitligisten im Einsatz: Der Hamburger SV tritt auswärts beim SC Paderborn an. Am Abend treffen dann zwei Bundesligisten aufeinander: RB Leipzig reist zum FCA nach Augsburg.

Tag Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Dienstag 18.30 SC Paderborn Hamburger SV Dienstag 20.45 FC Augsburg RB Leipzig

DFB-Pokal, Halbfinale: Dienstagsspiele heute live im TV und Livestream

Die ARD überträgt eines der beiden Spiele live im Free-TV: Augsburg gegen RB Leipzig wird im Ersten übertragen. Die ARD bietet zusätzlich zur Übertragung im klassischen TV auch einen kostenlosen Livestream an.

Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Folgendes Personal begleitet das Spiel:

Moderation: Matthias Opdenhövel

Kommentator: Tom Bartels

Wer das Spiel zwischen Paderborn und dem HSV ebenfalls live und in voller Länge sehen will, muss Kunde beim Pay-TV-Sender Sky sein. Sky zeigt beide Spiele am Dienstag live und in voller Länge. Abonnenten können sich die Spiele auch als Livestream über das Angebot von SkyGo anschauen. Wer kein Abonnent von Sky ist, kann sich die Spiele auch mit einem Tagesticket kaufen.

DFB-Pokal: Die Spiele am heutigen Dienstag im LIVE-TICKER

SPOX bietet allen Fans, die die Spiele nicht live in der ARD oder bei Sky verfolgen können, dennoch die Möglichkeit, live dabei zu sein. Zu beiden Spielen wird jeweils ein Liveticker angeboten.

SC Paderborn - Hamburger SV: Liveticker

FC Augsburg - RB Leipzig: Liveticker

DFB-Pokal 2018/19: Termine und Auslosungen

Viertelfinals: 2./3. April 2019

Auslosung Halbfinale: 7. April 2019

Halbfinals: 23./24. April 2019

Finale: 25. Mai 2019

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten fünf Jahre