FC Bayern - Hummels im Interview: Boateng-Party? "Wenn wir verlieren, sieht man mich dort nicht"

10/15

Serge Gnabry: Brauchte offenbar den Pausentee, um in Fahrt zu kommen. Wagte in der zweiten Halbzeit mehr, ging diverse Male ins Eins-gegen-Eins und stand beim 4:2 goldrichtig. Kurz vor Schluss setzte er die Kugel an die Unterkante der Latte. Note: 3,5