FC Schalke 04 - Werder Bremen im TV und Livestream: Wer zeigt/überträgt das Viertelfinale im DFB-Pokal?

In der letzten Partie des DFB-Pokal-Viertelfinals stehen sich heute der FC Schalke 04 und Werder Bremen gegenüber. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Begegnung im TV und Livestream verfolgen könnt.

Bevor Schalke und Bremen das Viertelfinale des DFB-Pokals abschließen, steht davor noch das Duell zwischen dem FC Bayern und 1. FC Heidenheim an. Gestern erreichten bereits der HSV und RB Leipzig das Halbfinale.

Schalke 04 - Werder Bremen im DFB-Pokal: Übertragung im Free-TV oder Pay-TV?

Die Partie zwischen den beiden Bundesligisten läuft sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV. Wie gewohnt überträgt heute die ARD ab 20.15 Uhr. Daneben bietet der öffentlich-rechtliche Sender auch einen Livestream an. Moderator des Spiels ist Gerhard Delling.

Auch der Pay-TV-Sender Sky übertragt die Partie. Mit Kommentator Martin Groß startet die Übertragung dort um 20.25 Uhr auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 2 HD. Via Sky Go bietet der Pay-TV-Sender seinen Kunden ebenfalls einen Livestream an.

DFB-Pokal: Schalke gegen Bremen im LIVETICKER

Wer die Begegnung nicht live im TV verfolgen kann, hat die Möglichkeit, die Partie bei SPOX im Liveticker zu verfolgen. Neben dem DFB-Pokal tickert SPOX unter anderem auch die Champions League, die Europa League, die Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga live.

© getty

Schalke 04 - Werder Bremen: Die wichtigsten Infos zum DFB-Pokal-Spiel

Die Begegnung zwischen dem Vierzehnten und Sechsten der aktuellen Bundesliga-Saison steigt am heutigen Mittwoch, den 03. April, um 20.45 Uhr. Hier bekommt ihr die wichtigsten Infos dazu:

Spielrunde: Viertelfinale - DFB-Pokal

Austragungsort/Spielstätte: Veltins-Arena, Gelsenkirchen

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Assistenten: Christian Dietz, Eduard Beitinger

4. Offizieller: Benedikt Kempkes

Video-Assistenten: Benjamin Brand, Michael Bacher

Schalke 04 - Werder Bremen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen der Teams werden knapp eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben. Mit folgenden elf Spielern könnten die beiden Trainer ihre Mannschaften aber zu Beginn aufstellen:

Schalke 04: Nübel - Stambouli, S. Sané, Nastasic - Mascarell - J. Bruma, Oczipka - S. Serdar, Rudy - Embolo, Uth

Nübel - Stambouli, S. Sané, Nastasic - Mascarell - J. Bruma, Oczipka - S. Serdar, Rudy - Embolo, Uth Werder Bremen: Pavlenka - Veljkovic, Langkamp, Moisander - Gebre Selassie, Sahin, Augustinsson - M. Eggestein, Klaassen- M. Kruse - Rashica

DFB-Pokal-Viertelfinale 2019: Alle Partien im Überblick

Nach dem gestrigen Sieg der Leipziger über Augsburg steht mit Schalke vs. Bremen heute das zweite und letzte Bundesliga-Duell der aktuellen Runde an.

Tag, Anpfiff Heim Gast Ergebnis Di., 18.30 Uhr SC Paderborn Hamburger SV 0:2 Di., 20.45 Uhr FC Augsburg RB Leipzig 1:2 n.V. Mi., 18.30 Uhr FC Bayern FC Heidenheim Mi., 20.45 Uhr Schalke 04 Werder Bremen

DFB-Pokal 2018/19 - Die Top-Torjäger im DFB-Pokal