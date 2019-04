FC Bayern gegen 1. FC Heidenheim: DFB-Pokal-Viertelfinale im LIVETICKER

Im Viertelfinale des DFB-Pokals empfängt der FC Bayern heute den 1. FC Heidenheim. Hier könnt ihr die gesamte Partie im LIVETICKER verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Ab 18 Uhr wird die Partie hier live getickert.

FC Bayern gegen 1. FC Heidenheim im LIVETICKER - vor Beginn

Vor Beginn: Die Bayern müssen erneut auf zwei Leistungsträger verzichten. Wie gegen Freiburg wird Sven Ulreich Manuel Neuer ersetzen und David Alaba geschont.

Vor Beginn: Aber auch Heidenheim fährt natürlich nicht nach München, um sich unter Wert zu verkaufen. " Wir sind Profis und haben uns das Viertelfinale verdient", sagte Heidenheim-Coach Frank Schmidt gegenüber t-online.de und fügte kampflustig an: "Sicherlich gibt es lösbarere Aufgaben, aber wir fahren da nicht hin, um abzuschenken oder nur Schadensbegrenzung zu betreiben. Wir werden versuchen, unser bestes Spiel zu machen und wenn Bayern eine Tür aufmacht, versuchen wir durchzugehen."

Vor Beginn: Obwohl der FC Bayern als haushoher Favorit in die Partie geht, warnte Niko Kovac davor, den Zweitligisten zu unterschätzen. "Das darf man in diesem Wettbewerb nicht", sagte Kovac. "Es wird wie immer gegen - in Anführungszeichen - kleine Gegner nicht einfach werden", ergänzte der Bayern-Trainer und kündigte an: "Wir wollen das Spiel ernst angehen und versuchen, so schnell wie möglich zu entscheiden."

Vor Beginn: Anpfiff der heutigen Partie ist um 18.30 Uhr in der Allianz Arena in München. Schiedsrichter der Begegnung ist Guido Winkmann, der von seinen Assistenten Christian Bandurski und Mark Borsch unterstützt wird. Vierter Offizieller ist Daniel Schlager, als Video-Assistenten agieren Patrick Ittrick und Sven Waschitzki.

FC Bayern - 1. FC Heidenheim: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen beider Mannschaften werden erst circa eine Stunde vor Spielbeginn bekannt. So könnte die beiden Teams jedoch starten:

FC Bayern: Ulreich - Kimmich, Süle, Hummels, Rafinha - Thiago - Renato Sanches, Goretzka - Gnabry, Lewandowski, Coman

1. FC Heidenheim: Ke. Müller - Busch, P. Mainka, Beermann, Theuerkauf - Griesbeck, Dorsch, Andrich - Schnatterer, Dovedan - Glatzel

FC Bayern gegen 1. FC Heidenheim live im TV und Livestream

Die Partie zwischen Bayern und den Heidenheimern läuft heute exklusiv auf Sky. Der Pay-TV-Sender bietet für seine Kunden zudem auch einen Livestream via Sky Go an.

DFB-Pokal-Viertelfinale 2019: Alle Partien im Überblick

Nach dem gestrigen Siegen der Leipziger über Augsburg und des HSV über Paderborn stehen heute die zwei letzten Partien des diesjähirgen DFB-Pokal-Viertelfinals an.