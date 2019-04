DFB räumt ein: Elfmeter-Entscheidung bei 3:2-Sieg des FC Bayern gegen Werder Bremen "nicht korrekt"

Der DFB hat bei der Elfmeter-Entscheidung, die zum 3:2-Siegtreffer des FC Bayern im Pokal-Halbfinale gegen Werder Bremen führte, Fehler eingeräumt.

"Aus schiedsrichterfachlicher Sicht halten wir die Strafstoßentscheidung für nicht korrekt", sagte Dr. Jochen Drees gegenüber dfb.de. Drees ist fachlicher Projektleiter für den Bereich Video-Assistent beim DFB.

Seiner Meinung nach hätte es "unbedingt zu einem On-Field-Review kommen" müssen. Jedoch sei die "Kommunikation zwischen dem Schiedsrichter (Daniel Siebert, Anm. d. Red.) und dem Video-Assistenten (Dr. Robert Kampka, Anm. d. Red.) nicht gut abgelaufen".

Schiedsrichter und VAR sahen wohl verschiedene Vergehen

Zuvor war die Strafstoßentscheidung zu Gunsten der Münchner heiß diskutiert worden. Während beispielsweise FC Bayerns Klub-Präsident Uli Hoeneß "keine Diskussion" zuließ, da der Elfmeter "hundertprozentig in Ordnung" gewesen sei, betitelte Werder-Kapitän Max Kruse den Pfiff als "lächerlich". "Wenn das ein Elfmeter ist ... wozu haben wir den Videobeweis? Wenn er das nicht sieht, können wir ihn wieder abschaffen", sagte er.

Was war passiert? Daniel Siebert hatte in der 78. Spielminute nach einem vermeintlichen Foul von Theodor Gebre Selassie an Kingsley Coman auf Strafstoß für den FC Bayern entschieden. Wie Bremen Maximilian Eggestein berichtete, sah Siebert einen Kontakt am Fuß.

Sollte Siebert den Elfmeterpfiff gegenüber dem VAR mit dieser vermeintlichen Beobachtung begründet haben, hätte dieser zwingend korrigierend eingreifen müssen. Dann hätte es sich - anders als beim zumindest strittigen Schubser am Oberkörper - um eine klare Fehlentscheidung gehandelt.

Noten und Einzelkritiken: Drei Bayern stark - ein Quartett nur mäßig © getty 1/29 Der FC Bayern hat sich im Pokal-Halbfinale mit 3:2 bei Werder Bremen durchgesetzt. Hier gibt es die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/29 Jiri Pavlenka: Irrte vor der Bayern-Führung durch den Fünfer, zeigte auch in weiteren Szenen Probleme mit der Strafraumbeherrschung. Immerhin starker Reflex gegen Coman (48.). Note: 4,5. © getty 3/29 Theodor Gebre Selassie: Im Eins-gegen-Eins gegen Coman wie erwartet mit Problemen, was auch an der fehlenden Unterstützung lag. Wichtiger Block gegen Gnabry (30.). "Verschuldete" den Strafstoß zum Endstand. Note: 4. © getty 4/29 Milos Veljkovic: Beim 0:1 zu weit von Vorlagengeber Müller weg, auch wenn der Treffer auf Pavlenka geht. Ordentlich in der Spieleröffnung, aber indiskutable Zweikampfquote (22,2 Prozent). Note: 4,5. © getty 5/29 Niklas Moisander: Seine zu kurze Kopfballabwehr leitete das 0:2 ein. Stärker als Nebenmann Veljkovic, fünf klärende Aktionen, klarer Top-Wert bei Bremen. Note: 3,5. © getty 6/29 Ludwig Augustinsson: Im Spielaufbau fehlerhaft, schlimmer Fehlpass nach 19 Minuten. Zweikampfstark (66,7 Prozent), hatte Gnabry weitestgehend im Griff. Note: 4. © getty 7/29 Maximilian Eggestein: Beim Fast-Hacken-Tor von Müller vor der Alaba-Flanke zu passiv. Systembedingt defensiv stark gefordert, dort oftmals einen Schritt zu spät. Offensiv aber mit zahlreichen starken Aktionen. Note: 3. © getty 8/29 Kevin Möhwald:Beste Bremer Passquote, aber mit Schwächen im Zweikampf (16,7 Prozent). Gute Kopfballchance kurz nach der Pause, nach 65 Minuten war Schluss. Note: 3,5. © getty 9/29 Davy Klaassen: Hatte die bis dahin beste Bremer Torchance (23.), kurz darauf kassierte er zurecht Gelb. Warf sich in jeden Zweikampf. Ließ die gute Gelegenheit zum Anschlusstreffer liegen (66.). Note: 3,5. © getty 10/29 Yuya Osako: Verzog nach 19 Minuten deutlich, nach insgesamt blassem Auftritt verkürzte er zum 1:2 (74.). Dennoch schwächster Offensivspieler der Hausherren. Note: 4. © getty 11/29 Max Kruse: Große Laufleistung, half als hängende Spitze auch defensiv engagiert aus. Nach acht Minuten mit dem ersten guten Abschluss, aber auch mit Schlampigkeiten (19 Ballverluste). Note: 3. © getty 12/29 Milot Rashica: Bester Bremer. Holte sich die Bälle tief ab und machte das Spiel schnell. Legte den Anschlusstreffer auf und glich zum 2:2 aus. Note: 2. © getty 13/29 Claudio Pizarro: Ersetzte Möhwald ab der 65. Minute, war jedoch trotz des Comebacks kaum ins Spiel involviert. In der Nachspielzeit mit einer letzten Halbchance. Note: 4. © getty 14/29 Martin Harnik: Kam in der 81. Minute für Augustinsson. Verlor jeden Zweikampf, ohne Einfluss auf den Spielausgang. Ohne Bewertung. © getty 15/29 Johannes Eggestein: Positionsgetreuer Ersatz für Klaassen ab der 89. Minute. Konnte die Werderaner nicht mehr in die Verlängerung retten. Ohne Bewertung. © getty 16/29 Sven Ulreich: Schien zunächst einen erfolgreichen Abend erleben zu dürfen und wurde dann binnen weniger Sekunden zweimal eiskalt erwischt, ohne große Schuld an den beiden Gegentoren zu tragen. Note: 3.5. © getty 17/29 Joshua Kimmich: Setzte ungewohnt wenige Akzente nach vorne. Auch, weil er gegen Bremens umtriebigen Rashica immer wieder mit Defensivaufgaben beschäftigt war, die er nicht immer zur bayrischen Zufriedenheit löste. Note: 4. © getty 18/29 Jerome Boateng: Machte anfangs einen bisweilen schläfrigen Eindruck und erlaubte sich einige Abspielfehler im Aufbauspiel. Glänzte dafür im Vorfeld des 1:0 mit einem tollen Diagonalball auf Müller. Baute am Ende wieder ab. Note: 3,5. © getty 19/29 Mats Hummels: Zu Beginn der Partie sicherer als sein Nebenmann Boateng. Ließ sich im Anschluss ans zwischenzeitliche 2:0 der Bayern von der Münchner Selbstgefälligkeit anstecken. Das Resultat: Rashica überlief den Weltmeister vor dem 2:2 locker. Note: 4. © getty 20/29 David Alaba: Im Offensivspiel auffälliger als Kimmich, vor allem in den ersten Minuten mit engagiertem Auftritt. Hinterlief Coman immer wieder und setzte Müller perfekt in Szene, der die Führung knapp verpasste. Hinten nicht immer sattelfest. Note: 3. © getty 21/29 Javier Martinez: Der Spanier erledigte seinen Job, nämlich Löcher stopfen und Zweikämpfe gewinnen, wieder einmal mit Bravour. 100 Prozent seiner direkten Duelle entschied er für sich, trotzdem standen am Ende zwei völlig unnötige Gegentore. Note: 3. © getty 22/29 Thiago: Viele Schludrigkeiten im Aufbau und nur wenige helle Momente im Spiel nach vorne. Als Bremen sich anschickte, das Ding zu drehen, musste er Platz für James machen. Note: 4. © getty 23/29 Serge Gnabry: Blieb bei seiner Rückkehr nach Bremen weitestgehend glücklos. Kaum ein Angriff der Bayern wurde über seine rechte Seite gefahren. Lief sich einige Male fest und gewann nur 30 Prozent seiner Zweikämpfe. Hatte früher Feierabend. Note: 4. © getty 24/29 Thomas Müller: Gemeinsam mit Coman der Auffälligste bei den Bayern. Hatte schon im ersten Durchgang zwei richtig gute Chancen. Stattdessen bereitete er per kuriosem Kopfball an den Pfosten Lewandowskis 1:0 vor. Später traf er selbst. Note: 2. © getty 25/29 Kingsley Coman: Starkes Spiel des Franzosen, der beinahe an jedem Münchner Angriff beteiligt war. Spielte die rechte Bremer Seite bisweilen schwindelig und holte letztlich den entscheidenden Strafstoß, der zum 3:2 führte, heraus. Note: 2. © getty 26/29 Robert Lewandowski: Lieferte wieder einmal verlässlich ab und bewerkstelligte den Münchner Finaleinzug mit zwei Toren. Unverzichtbar. Note: 2. © getty 27/29 Leon Goretzka: Kam, sah und bereitete unfreiwillig das 2:0 durch Müller vor. Brachte allerdings nach hinten kaum Sicherheit. Note: 3,5. © getty 28/29 James: Wurde für Thiago eingewechselt, als das Spiel drohte, in die andere Richtung zu kippen. Tat es nicht. Der Kolumbianer hatte sogar noch die Chance, auf 4:2 zu stellen. Ohne Bewertung. © getty 29/29 Rafinha: Kam kurz vor Schluss und brachte gemeinsam mit seinen Kollegen den Sieg über die Zeit. Ohne Bewertung.

Das Statement von Dr. Jochen Drees im Wortlaut:

"Wir erwarten zwar, dass der Video-Assistent eine fachliche Einschätzung vornimmt, ob eine Situation in einem klar strafbaren oder nicht strafbaren Bereich liegt. Und ob eine falsche Wahrnehmung des Schiedsrichters vorliegt. Ist einer der Faktoren aus Sicht des Video-Assistenten offensichtlich der Fall, muss es aber unbedingt zu einem On-Field-Review kommen, damit der Schiedsrichter auf der Grundlage der Videobilder in der Review-Area diese Beurteilung eigenständig vornehmen und anschließend eine Entscheidung treffen kann. Im DFB-Pokalhalbfinale zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München ist dies in der 78. Spielminute leider nicht der Fall gewesen, da die Kommunikation zwischen dem Schiedsrichter und dem Video-Assistenten nicht gut abgelaufen ist. Einerseits gibt es Aspekte, die auf fachlicher Ebene gegen einen Strafstoß sprechen. Andererseits gibt es allerdings auch einen Aspekt, der für einen strafstoßwürdiges Vergehen spricht. Aus schiedsrichterfachlicher Sicht halten wir die Strafstoßentscheidung für nicht korrekt."