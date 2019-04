DFB-Pokal-Viertelfinale heute live: Dieses Pokalspiel läuft heute Abend im Free-TV

Heute steigen die letzten Viertelfinal-Duelle des DFB-Pokals. Wir verraten euch, welche Pokal-Partie im Free-TV übertragen wird und wo das Pokalspiel sonst noch live zu sehen ist. Außerdem informiert euch SPOX über die Live-Übertragung des Pokal-Endspiels in Berlin.

Seit gestern Abend stehen zwei von vier Halbfinalisten fest. Im ersten Spiel des Tages hatte der SC Paderborn vor heimischem Publikum das Nachsehen gegen den Hamburger SV. Pierre-Michel Lasogga entschied die Partie mit zwei Toren innerhalb von nur 14 Minuten.

Ein wahrer Krimi war die Pokal-Begegnung zwischen dem FCA und RB Leipzig. Nachdem FCA-Stürmer Finnbogason die Augsburger in die Verlängerung rettete, begrub Marcel Halstenberg in der 121. Minute den Halbfinal-Traum des FC Augsburg.

DFB-Pokal-Viertelfinale live: Live-Übertragung im Free-TV und LIVE-STREAM

Die zwei übrigen Viertelfinal-Begegnungen im DFB-Pokal werden am heutigen Mittwoch gespielt. Das Duell FC Bayern - FC Heidenheim wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein.

Dafür läuft die Partie Schalke 04 vs. Werder Bremen live im Free-TV, und zwar in der ARD. Pünktlich zur Prime-Time ab 20.15 Uhr melden sich Moderator Gerhard Delling und Kommentator Steffen Simon aus der Allianz Arena in München.

Neben der Übertragung im TV bietet die ARD ebenso einen Livestream.

Schalke 04 - Werder Bremen - Wer überträgt das Viertelfinale?

Gezeigt wird die Partie zwischen Schalke 04 und Werder Bremen nicht ausschließlich im Free-TV. Auch der Pay-TV-Sender Sky hat sich die exklusiven Übertragungsrechte für das Pokal-Viertelfinalspiel in München gesichert.

Sky-Report Martin Groß meldet sich ab 20.25 Uhr aus der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Selbstverständlich haben - wie gewohnt - alle Sky-Kunden die Möglichkeit das Spiel per Livestream über Sky-Go mitzuverfolgen.

DFB-Pokal heute live: Alle Live-Spiele des Tages

Auch das erste Viertelfinal-Duell zwischen dem FC Bayern München und dem FC Heidenheim wird live im TV übertragen. Jedoch wird diese Pokal-Partie nicht im Free-TV zu sehen sein. Hierfür kümmert sich wiederum der Pay-TV-Sender Sky um die Live-Übertragung.

Alle Live-Übertragungen der heutigen DFB-Pokal-Spiele im Überblick:

Uhrzeit Heim-Team Gast-Team Live im TV 18.30 Uhr FC Bayern München 1. FC Heidenheim Sky Sport 1 20.45 Uhr FC Schalke 04 SV Werder Bremen Sky Sport 1 & ARD

DFB-Pokalfinale 2019: Übertragung im Free-TV oder Pay-TV?

Für die aktuelle Pokal-Saison 2018/19 hat sich der Pay-TV-Sender Sky alle audiovisuellen Medienrechte gesichert. Das heißt, dass Sky den laufenden Pokal-Wettbewerb bis zum Finale in Berlin mitbegleitet.

In puncto Live-Berichterstattung zum Pokal-Endspiel gingen aber auch die Öffentlich-Rechtlichen nicht leer aus. Schließlich wird das Finale im Berliner Olympiastadion live und in voller Länge in der ARD zu sehen sein.

DFB-Pokal 2018/19: Top-Torjäger von Schalke 04 und Werder Bremen

Top-Torschützen des FC Schalke 04:

Spieler Einsätze Tore Nabil Bentaleb 3 2 Salif Sane 3 2 Mark Uth 3 1

Die Top-Torjäger auf Seiten des SV Werder Bremen:

Spieler Einsätze Tore Martin Harnik 2 3 Florian Kainz 2 2 Claudio Pizarro 3 2