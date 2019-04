DFB-Pokal – SC Paderborn vs. Hamburger SV heute live: Viertelfinale im TV, LIVESTREAM, LIVETICKER

Die erste Viertelfinal-Begegnung im DFB-Pokal-Viertelfinale bestreiten heute Abend der SC Paderborn und der HSV. Hier bei SPOX erfahrt ihr alles rund um die Live-Übertragung im TV und Stream sowie den Liveticker. Außerdem geben wir euch unter anderem Einblicke in Kader- und Personal-Planungen beider Mannschaften.

Am Samstag kam der HSV nicht über ein 0:0-Unentschieden in Bochum hinaus und verpasste somit die Übernahme der Tabellenspitze in Liga Zwei.

Bereits seit einiger Zeit plagt den HSV eine Formschwäche in der Fremde. Zuletzt gewann der Hamburger SV nur eines seiner letzten sechs Pflichtspiele, was der heutigen Heimmannschaft vom SC Paderborn entgegenkommen dürfte.

SC Paderborn vs. Hamburger SV: Anpfiff, Stadion & Schiedsrichter

Der Ball rollt heute Abend ab 18.30 Uhr in der Benteler-Arena von Paderborn. Die Arena an der Paderborner Str. 89 hat Platz für insgesamt 15.000 Zuschauer und ist bereits ausverkauft. Folgendes Schiedsrichter-Gespann leitet das Abendspiel SC Paderborn vs. HSV:

Schiedsrichter: Tobias Welz

Tobias Welz Assistenten: Rafael Foltyn, Dr. Martin Thomsen

Rafael Foltyn, Dr. Martin Thomsen Vierter Offizieller: Robert Schröder

Robert Schröder Video-Assistenten: Frank Willenborg, Florian Heft

SC Paderborn 07 gegen Hamburger SV live: TV, LIVESTREAM, LIVETICKER

Eine Free-TV-Übertragung des Viertelfinal-Duells SC Paderborn vs. HSV wird es nicht geben. Der Pay-TV-Sender Sky hat alle exklusiven Übertragungsrechte für die heutige Viertelfinal-Partie. Zu sehen ist die Viertelfinal-Begegnung auf dem Sender Sky Sport 1 und im Livestream via Sky Go.

Natürlich könnt ihr die Partie zwischen dem SC Paderborn und dem Hamburger SV auch über den SPOX-Liveticker mitverfolgen. Das Spielgeschehen von den restlichen drei Viertelfinal-Begegnungen könnt ihr auch via Liveticker bei SPOX nachverfolgen.

SC Paderborn - HSV: Letzte Direkt-Vergleich beider Vereine

Insgesamt trafen beide Vereine fünf Mal aufeinander. Darunter fanden zwei direkte Aufeinandertreffen im DFB-Pokal statt. Zu den anderen drei Direkt-Duellen kam es in Liga Eins und Zwei.

Direkte Vergleiche zwischen SC Paderborn und Hamburger SV:

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 07.12.18 2. Bundesliga Hamburger SV SC Paderborn 1:0 04.02.15 Bundesliga SC Paderborn Hamburger SV 0:3 30.08.14 Bundesliga Hamburger SV SC Paderborn 0:3 21.08.04 DFB-Pokal SC Paderborn Hamburger SV 4:2 11.08.1996 DFB-Pokal TuS Paderborn-Ne. Hamburger SV 1:3

SC Paderborn 07 vs. Hamburger SV: Wer ist im Kader und wer spielt?

HSV-Coach Hannes Wolf muss auf sechs seiner Spieler für das anstehende Pokal-Duell in Paderborn verzichten. Ambrosius (Kreuzbandriss), Vagnoman (Aufbautraining), Hunt (Muskelfaserriss), Ito (Magen-Darm-Infekt), Jairo (Aufbautraining) und H.-C. Wang (Muskelsehnenriss) fallen aller Voraussicht nach aus.

Da kann sich Paderborn-Cheftrainer Baumgart schon etwas glücklicher schätzen. Für das anstehende Pokal-Heimspiel ist lediglich Abwehrmann Leon Fesser außer Gefecht.

SC Paderborn 07 - Voraussichtliche Aufstellung: Ratajczak - Dräger, Schonlau, Strohdiek, Collins - Vasiliadis - Tekpetey, Klement, Antwi-Adjej - Zolinski, Michel

Ratajczak - Dräger, Schonlau, Strohdiek, Collins - Vasiliadis - Tekpetey, Klement, Antwi-Adjej - Zolinski, Michel Hamburger SV - Voraussichtliche Aufstellung: Pollersbeck - G. Sakai, Bates, van Drongelen, Douglas Santos - Janjicic - Narey, B. Özcan, Mangala, Jatta - Lasogga

2. Liga: Tabelle mit SC Paderborn und Hamburger SV

Aktuelle Tabelle der 2. Bundesliga nach 27 Spieltagen: