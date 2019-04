DFB-Pokal: Schalke 04 vs. Werder Bremen heute live im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER

Der FC Schalke 04 empfängt heute den formstarken SV Werder Bremen zum DFB-Pokal-Viertelfinale. SPOX verrät euch bereits im Vorfeld alles rund um die Live-Übertragung sowie die Kadersituation beider Teams.

In der Bundesliga läuft es für den FC Schalke 04 momentan alles andere als rund. Die Mannschaft von Huub Stevens steht derzeit auf Tabellenplatz 14 und kann sich des Klassenerhalts noch nicht sicher sein. Immerhin beendeten die Köngisblauen mit dem Auswärtssieg am vergangenen Sonntag in Hannover, die Negativ-Serie von acht Pflichtspielen ohne Sieg.

Ganz anders sieht es bei den Gästen aus dem Norden der Republik aus. Die letzte Pflichtspiel-Pleite von Werder Bremen datiert noch vom 19.01.2019, als die Bremer mit 0:1 in Hannover verloren. Seitdem hält die Serie ohne Pflichtspiel-Niederlagen an.

DFB-Pokal-Viertelfinale S04 vs. Werder: Anstoß, Schiedsrichter

Die letzte Viertelfinal-Partie der DFB-Pokalsaison 2018/19 wird um 20.45 Uhr in der Veltins-Arena ausgetragen. Folgendes Schiedsrichter-Gespann leitet die Begegnung:

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Linienrichter: Christian Dietz, Eduard Beitinger

Vierter Offizieller: Benedikt Kempkes

DFB-Pokal 2019: Alle Viertelfinal-Paarungen des Tages

Die heutigen Pokal-Paarungen auf einen Blick:

Anstoß Heim Gast 18.30 Uhr FC Bayern FC Heidenheim 20.45 Uhr Schalke 04 Werder Bremen

Schalke 04 vs. Werder Bremen live: TV und LIVESTREAM

Zwei von vier Viertelfinal-Begegnungen des DFB-Pokal werden diese Woche im Free-TV ausgestrahlt. Dazu gehört unter anderem das Aufeinandertreffen zwischen Schalke 04 und Werder Bremen.

Zu sehen ist die Partie Schalke 04 - Werder Bremen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, genauer bei der ARD, die ab 20.15 Uhr auf Sendung geht. Eine halbe Stunde vor Spielbeginn meldet sich das ARD mit folgender Besetzung live aus Gelsenkirchen:

Moderator: Gerhard Delling

Reporter: Steffen Simon

Die Partie ist nicht nur live im Fernsehen, sondern auch über alle mobilen Endgeräte via Livestream abrufbar. Hier geht es zum ARD-Livestream.

Darüber hinaus überträgt auch Sky die Partie in voller Länge. Der Pay-TV-Sender hat mit Sky Go ebenfalls einen Livestream im Angebot.

Schalke 04 gegen Werder Bremen im LIVETICKER

Neben der Free-TV-Übertragung und dem ARD-Livestream gibt es eine weitere Live-Alternative. Mithilfe des SPOX-Livetickers bleibt ihr immer und überall auch von unterwegs up to date.

Hier geht es zum Liveticker des DFB-Pokal-Viertelfinales Schalke 04 vs. Werder Bremen.

DFB-Pokal: FC Schalke 04 vs. Werder Bremen - Direkte Duelle

Das Pokal-Duell zwischen Werder Bremen und Schalke 04 hat durchaus Tradition. Immerhin fand das erste Duell schon vor mehr als 80 Jahren in Bremen statt. Seitdem standen sich beide Vereine bisher sechs Mal gegenüber. Dabei setzte sich der SV Werder Bremen nur ein einziges Mal durch.

Alle direkten Pokal-Duelle zwischen Schalke 04 und Werder Bremen:

Datum Heim Ausärts Ergebnis 19.04.2005 Schalke 04 Werder Bremen 5:4 i.E. 30.11.1990 Werder Bremen Schalke 04 3:1 08.04.1964 Werder Bremen Schalke 04 0:2 25.10.1942 Schalke 04 Werder Bremen 2:0 08.09.1940 Schalke 04 Werder Bremen 5:0 25.10.1936 Werder Bremen Schalke 04 2:5

© getty

FC Schalke 04 - SV Werder Bremen: Mögliche Aufstellungen

Für Alessandro Schöpf, Daniel Caligiuri, Weston McKennie und Ralf Fährmann kommt ein Einsatz im Pokal noch zu früh.

Beim SV Werder Bremen sind hingegen alle Mann an Bord, sodass Werder-Trainer Florian Kohfeldt aus dem Vollen schöpfen kann.