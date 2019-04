DFB-Pokal-Finale: Datum, Ort, TV-Übertragung und Livestream zum Endspiel 2019

Das Viertelfinale im DFB-Pokal ist im vollem Gange, aber wie geht es weiter? Hier erfahrt ihr alles zum Datum und Ort sowie zur Übertragung im TV und Livestream zum Pokalfinale 2019.

Im DFB-Pokal verbleiben bald nur noch vier Teams, die sich anschicken Frankfurt als Titelträger zu beerben. Die Halbfinal-Spiele werden am 23. und 24. April ausgetragen, bevor es dann am 25. Mai in das entscheidende Spiel gehen wird.

Das DFB-Pokal-Finale im TV und Livestream

Das Endspiel zwischen den letzten verbleibenden Mannschaften wird für alle frei im Fernsehen verfügbar sein. Die ARD zeigt das letzte Spiel live aus dem Berliner Olympiastadion. Aber auch auf Sky wird das komplette Finale zu sehen sein. Ebenso besteht die Möglichkeit den Livestream auf Sky Go anzuwerfen und das Spiel dort zu verfolgen.

Datum, Uhrzeit und Ort des DFB-Pokal-Finals

Das Pokal-Finale wird traditionell bereits zum 35. Mal in Berlin ausgetragen. Am 25. Mai 2019 erfolgt um 20.00 Uhr der Anpfiff im Olympiastadion. Die historische Arena bietet neben der berühmten blauen Tartanbahn circa 75.000 Plätze.

DFB-Pokalfinale: FC Bayern klarer Favorit

Der FC Bayern hat mit Heidenheim eine machbare Aufgabe im Viertelfinale und muss zwei unliebsame Gegner bereits nicht mehr fürchten: Sowohl Titelverteidiger Frankfurt als auch der BVB sind bereits in den vorherigen Runden gescheitert. Es spricht viel für einen erneuten Erfolg für Kovac, diesmal allerdings auf der Bank der Münchner.

Die Viertelfinal-Spiele in der Übersicht:

Heim Ergebnis Auswärts SC Paderborn 07 0:2 Hamburger SV FC Augsburg 1:2 n.V. RB Leipzig Bayern München -:- 1. FC Heidenheim FC Schalke 04 -:- SV Werder Bremen

Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal zweimal historisch

Die Eintracht hat als eindeutiger Underdog im DFB-Pokal-Finale den FC Bayern München mit 3:1 besiegt und ist sensationell Pokalsieger 2018 geworden. Ebenso sensationell war dann auch die erste Runde 2019, als der Titelverteidiger mit 1:2 gegen Viertligist Ulm den Kürzeren zog und direkt ausschied.

Die vergangenen fünf Pokalsieger:

Jahr Pokal-Sieger 2018 Eintracht Frankfurt 2017 Borussia Dortmund 2016 FC Bayern München 2015 VfL Wolfsburg 2014 FC Bayern München

DFB-Pokal: BVB schied gegen Werder Bremen aus

Ein weiterer Titelkandidat musste ebenfalls bereits die Segel streichen. Borussia Dortmund hatte im Elfmeterschießen gegen Werder Bremen das Nachsehen, nachdem der BVB bereits zweimal in der Nachspielzeit in Führung lag. Damit ist auch der Titelträger von 2017 bereits rausgeflogen. Bremen kann dagegen mal wieder vom zweithöchsten Titel in Deutschland träumen. Nach den Bayern ist Werder sogar derzeit auf Platz zwei der ewigen Siegerliste.

Die Vereine mit den meisten Pokal-Siegen: