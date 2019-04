DFB-Pokal 2019: Die Pokal-Auslosung heute live im TV und LIVESTREAM

Heute Abend werden die beiden Halbfinal-Paarungen im DFB-Pokal ausgelost. Bei SPOX erfahrt ihr alles rund um die Live-Übertragung der Pokal-Auslosung im TV sowie im Livestream. Darüber hinaus liefern wir euch unter anderem einen Überblick aller Viertelfinal-Ergebnisse.

Nur noch vier Mannschaften spielen um den DFB-Pokal-Titel der Saison 2018/19. Abgesehen vom HSV stehen ausschließlich Erstligisten im Halbfinale des DFB-Pokals.

Die bislang größte Pokal-Überraschung bereitete der SSV Ulm. In der ersten Pokal-Runde eliminierten die Ulmer den amtierenden DFB-Pokal-Sieger Eintracht Frankfurt. Von den verbliebenen Mannschaften im DFB-Pokal wird der FC Bayern als heißester Kandidat auf den Titel gehandelt.

DFB-Pokal-Auslosung: Wo und wann findet die Auslosung statt?

Die Spielpaarungen des DFB-Pokal-Halbfinals 2019 werden im Deutschen Fußballmuseum von Dortmund ausgelost.

Mit Beginn um 18 Uhr werden die Loskugeln von der deutschen Nationalspielerin Lena Goeßling gezogen. Der Losfee steht als Ziehungsleiter DFB-Vizepräsident Peter Frymuth zur Seite.

DFB-Pokal heute live: Auslosung der Pokal-Halbfinals im TV und LIVESTREAM

Das Auslosungs-Event wird exklusiv und in voller Länge im Free-TV, genauer bei den Öffentlich-Rechtlichen, zu sehen sein.

Für die ARD meldet sich ab 18 Uhr Sportschau-Moderatorin Jessy Wellmer zusammen Lena Goeßling und DFB-Vize Peter Frymuth aus Frankfurts Fußballmuseum. Die DFB-Pokal-Auslosung kann ebenso im ARD-Livestream mitverfolgt werden.

DFB-Pokal-Viertelfinale: Alle Ergebnisse des Viertelfinals im Überblick

Im Viertelfinale des DFB-Pokals ging es heiß her. In vier Viertelfinal-Begegnungen am Dienstag und Mittwoch fielen insgesamt 16 Tore. Vor allem die Partie FCB - 1. FC Heidenheim hatte es in sich. Beide Teams erzielten in der regulären Spielzeit neun Tore. Letztlich jubelte aber nur der Rekordmeister und entschied die Partie mit 5:4 für sich.

Alle Viertelfinal-Ergebnisse im DFB-Pokal in der Übersicht:

Datum Heim Gast Ergebnis Di., 02.04. SC Paderborn Hamburger SV 0:2 Di., 02.04. FC Augsburg RB Leipzig 1:2 n.V. Mi., 03.04. FC Bayern FC Heidenheim 5:4 Mi., 03.04. Schalke 04 Werder Bremen 0:2

DFB-Pokal live: Live-Übertragungen im TV/LIVESTREAM bis zum Finale

Beide Halbfinal-Begegnungen finden am 23./24. April statt und werden vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Aber auch die ARD ist bei beiden Spielen mit von der Partie und hat sich die Live-Übertragungsrechte gesichert.

Somit steht fest, dass die letzten drei DFB-Pokal-Partien der Saison 2018/19 sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV ausgestrahlt werden.

Hier eine Übersicht der Live-Übertragungen des DFB-Pokal-Halbfinals:

Tag (Anpfiff) Heim Gast Live-Übertragung Di., 23.04.19 (20.45 Uhr) N.N. N.N. ARD, Sky Sport 1 Mi., 24.04.19 (20.45 Uhr) N.N. N.N. ARD, Sky Sport 1

DFB-Pokal 2019: Termine der Halbfinals und des Endspiels

Alle Pokal-Termine bis zum Endspiel in Berlin: