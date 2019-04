DFB-Pokal: Wann findet das Halbfinale statt?

Im DFB-Pokal steht das Viertelfinale auf dem Programm. Während der FC Bayern ein vermeintlich einfaches Los gezogen hat, scheinen die anderen Duelle um den Einzug ins Halbfinale auf Augenhöhe. Doch wann findet die Vorschlussrunde eigentlich statt? SPOX gibt euch alle Infos zu den Terminen der Halbfinals.

Wann finden die Halbfinals im DFB-Pokal statt?

Die Halbfinalbegegnungen des DFB-Pokals werden am 23. und am 24. April ausgetragen. Hier spielen die verbliebenen vier Teams um den Einzug in das Finale in Berlin. Beide Begegnungen werden um 20.45 Uhr gespielt.

Die Auslosung der Halbfinals findet am Sonntag, den 7. April 2019, statt.

DFB Pokal: Wer ist noch dabei?

FC Augsburg

RB Leipzig

SC Paderborn 07

Hamburger SV

FC Bayern München

1. FC Heidenheim

FC Schalke 04

SV Werder Bremen

DFB-Pokal: Viertelfinale im TV, Livestream und Liveticker

Zwei Spiele darf der öffentlich-rechtliche Sender ARD pro Pokalrunde übertragen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, alle Pokalspiele in der Konferenz zu sehen. Dieses Angebot stellt der Pay-TV-Sender Sky Sport 1 (HD). Der Anbieter überträgt außerdem jede der Pokalpartien im Einzelspiel.

Sowohl Sky als auch die ARD bieten zudem eigene Livestreans an, auf denen ihr die Halbfinal-Paarungen sehen könnt. Dafür müsst ihr einfach folgenden Links folgen:

Wer die Möglichkeit nicht hat, die Spiele im Bewegtbild zu verfolgen, der wird mit den Livetickern von SPOX bestens versorgt.

Die Viertelfinals des DFB Pokals

Datum Uhrzeit Heim Gast Dienstag, 2. April 18.30 Uhr SC Paderborn Hamburger SV Dienstag, 2. April 20.45 Uhr FC Augsburg RB Leipzig Mittwoch, 3. April 18.30 Uhr FC Bayern München 1. FC Heidenheim Mittwoch, 3. April 20.45 Uhr FC Schalke 04 Werder Bremen

DFB-Pokal 2018/19: Auslosungen und weitere Termine

Auslosung Halbfinale: 7. April 2019

Halbfinals: 23./24. April 2019

Finale: 25. Mai 2019

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten zehn Jahre