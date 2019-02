Stimmen zum DFB-Pokal - Kovac: "Das ist der Haupt-Kritikpunkt der Saison"

Beim FC Bayern München überwiegt nach dem knappen 3:2-Sieg nach Verlängerung gegen Hertha BSC die Freude über den Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale. Trainer Niko Kovac hadert dennoch mit den erneuten Tor-Geschenken an den Gegner. Holstein Kiels Trainer Tim Walter ärgert sich, sich für die Dominanz gegen den FC Augsburg nicht belohnt zu haben.

Hier geht es zu den Stimmen der Dienstagsspiele.

Pal Dardai (Trainer Hertha BSC): "Ich glaube, Ribery war der Matchwinner. Wir haben Lewandowski und Co. lange im Griff gehabt. Dann kam Ribery. Er hat uns immer wieder Schwierigkeiten gemacht, war schwierig zu verteidigen. Das Gegentor in der Verlängerung war schlecht verteidigt. Aber die Mannschaft hat gut gekämpft. Wir haben gegen gute Bayern verloren."

Davie Selke (Hertha BSC): "Ich war froh über mein Tor, es war wichtig. Aber schade, dass es am Ende nicht gereicht hat. Es war ein sehr anstrengendes Spiel. Um gegen die Bayern zu gewinnen, brauchst du einen perfekten Tag."

Niko Kovac (Trainer FC Bayern) über das Spiel: "Es war ein hartes Stück Arbeit. 120 Minuten wünscht sich keiner, aber wenn man dann gewinnt, ist man sehr glücklich. Hertha hat gefühlt drei Mal aufs Tor geschossen und drei Mal geht der Ball rein. Ich muss allerdings sagen: Vor dem ersten Gegentor hätte es Elfmeter für uns geben müssen. Im Gegenzug passiert dann das 0:1. Das 2:2 legen wir dann selbst auf - wie in den letzten Wochen. Das müssen wir uns ankreiden, dass wir das gute Spiel nicht nach Hause gefahren haben."

... über die Leistung von James Rodriguez: "James hat heute sehr gut gespielt. Diese Ballsicherheit auf engem Raum sind in einem solchen Spiel mit vielen 50:50-Zweikämpfen sehr wichtig. Mit ihm haben wir sehr viel mehr Qualität."

... über Hummels' Fehler vor dem 2:2: "Das passiert. Ich glaube, Mats hat Sven im Augenwinkel gesehen und will ihm den Ball in die Hände spielen. Irgendwie hat da die Kommunikation wieder nicht gestimmt und wir bringen uns um unser gutes Spiel."

© getty

... über den blass gebliebenen Lewandowski: "Es ist nicht einfach, wenn Hertha mit neun bis zehn Spielern verteidigt. Wir haben versucht über Außen durchzukommen, um dann Lewy zu bedienen, der da im Zentrum teilweise gegen vier Gegenspieler stand. Dennoch hat er zwei Tore vorbereitet. Er muss nicht immer treffen."

... über die Diskussionen mit dem Schiedsrichtergespann: "Ich weiß ja auch, dass die Schiedsrichter versuchen das Beste zu geben. Wir Trainer versuchen an der Seitenlinie das Beste für die Mannschaft zu geben. Manchmal übertritt man dort eine gewisse Schwelle. Aber ich denke, wir haben uns heute professionell benommen. Der vierte Offizielle und ich hatten einen Austausch auf hohem Niveau."

... über die Lehren für das CL-Spiel gegen Liverpool: "Wir müssen unsere Fehler einfach abstellen. Das ist der Haupt-Kritikpunkt in dieser Saison. Wir machen zu viele spielentscheidende Fehler. Wenn wir das schaffen, gewinnen wir Spiele auch leichter."

Niklas Süle (FC Bayern): "Wir waren trotz des knappen Sieges die klar bessere Mannschaft. Haben nach dem frühen Gegentor direkt die richtige Antwort gegeben. Hertha hat in der ersten Halbzeit nicht einmal mehr aufs Tor geschossen. In der zweiten Hälfte war klar, dass Hertha sich zurückzieht und auf lange Bälle setzt. Aber das ist normal im Pokal, du musst dir den Sieg immer erkämpfen. Jeder macht Fehler. Jeder ist da, um sich gegenseitig zu helfen. Wir sind schon ein eingeschworener Haufen.

Serge Gnabry (FC Bayern): "Die Freude, weitergekommen zu sein, überwiegt. Darüber sind wir sehr stolz. Das war auf jeden Fall ein Sieg des Willens. Wir haben das Spiel gedreht, dann wieder den Ausgleich bekommen. Das ist schwierig für die Moral. Wir haben alles vorne reingeworfen und zum Glück gewonnen. Das Gegentor zum 2:2 war natürlich richtig unnötig. Aus dem Nichts. Mats hat dennoch ein gutes Spiel gemacht. Das passiert jedem mal."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Letztlich war es ein verdienter Sieg. Nach dem 3:0 waren wir zu passiv und haben als Quittung das Gegentor bekommen. Mit den Einwechselungen haben wir das Spiel dann ruhig über die Bühne gebracht."

Rudi Assauer: Leben und Wirken einer Manager-Legende © getty 1/18 Rudi Assauer ist tot. Am 6. Februar verstarb eines der prägendsten Gesichter der Bundesliga-Geschichte im Alter von 74 Jahren. SPOX blickt zurück auf Leben und Wirken der Manager-Legende. © getty 2/18 So kennen wir ihn alle: Rudi Assauer im dunklen Anzug mit der für ihn typischen Zigarre im Mund. © getty 3/18 Als Manager von Werder Bremen und vor allem Schalke 04 erreichte Assauer Kultstatus. Er pflegte sein Image als knallharter Geschäftsmann und Fußball-Macho. © getty 4/18 Seine Anfänge in der Bundesliga machte er jedoch beim späteren Erzrivalen Borussia Dortmund. Von 1964 – 1970 lief er 119 Mal für den BVB auf. © getty 5/18 Am 5. Mai 1966 holte gewann er in Glasgow den Europapokal der Pokalsieger. Es war der erste internationale Titel einer deutschen Mannschaft. (Im Bild: Wolfgang Paul). © getty 6/18 1970 zog es Assauer weiter nach Bremen. Für die Hanseaten machte er in sechs Jahren 188 Bundesligaspiele. Anschließend startete er beim SVW im Jahr 1976 seine Laufbahn als Manager. © getty 7/18 Für seine große Liebe, den FC Schalke 04, arbeitete er zum ersten Mal von 1981-1986. © getty 8/18 Seine größten Erfolge als Manager feierte er aber während seiner zweiten Amtszeit in Gelsenkirchen, die 1993 begann. © getty 9/18 Assauer verhalf den Königsblauen nicht nur zu sportlichem, sondern auch zu finanziellem Erfolg. Unvergessener Höhepunkt bleibt der Gewinn des UEFA Cups im Jahr 1997. © getty 10/18 Auch den DFB-Pokal-Sieg konnte er zwei Mal bejubeln (2001 und 2002). © getty 11/18 Eine seiner dunkelsten Stunden als Manager erlebte er im Mai 2001, als sich der FC Schalke für vier Minuten Deutscher Meister wähnte … © getty 12/18 …ehe Bayerns Patrick Anderson in Hamburg in der Nachspielzeit ein denkwürdiger Treffer zum 1:1 gelang und er den Münchnern so die Schale sicherte. Assauers Fazit: "Ich habe den Glauben an den Fußballgott verloren." © getty 13/18 Im Mai 2006 trat Assauer als Manager zurück und kam so einer bevorstehenden Entlassung durch den Aufsichtsrat zuvor. Damit endete seine Karriere als Fußballfunktionär. © getty 14/18 Privat war Assauer von 2000 bis 2009 mit Simone Thomalla zusammen. Mit seiner ersten Ehefrau Ingrid hat er zwei Kinder, 2011 heiratete er ein zweites Mal. Diese Ehe hielt nur zwei Jahre. © getty 15/18 Auch abseits des Platzes scheute er die Öffentlichkeit nicht. Unter anderem war er Werbegesicht für eine Brauerei aus Grevenstein. © getty 16/18 Assauers Markenzeichen? Seine teils deftigen Sprüche: Über Udo Lattek sagte er einst: "Der soll sein Weißbier trinken und die Klappe halten!" © getty 17/18 Ende 2012 wurde bekannt, dass Assauer an Alzheimer erkrankt war. In der Folge zog er sich mehr und mehr aus der Öffentlichkeit zurück. © getty 18/18 Am 6. Februar 2019 verstarb der Kult-Manager im Alter von 74 Jahren. Du wirst uns fehlen, Rudi!

Friedhelm Funkel (Trainer Fortuna Düsseldorf): "Die Schalker waren brutal effektiv und haben unsere Fehler ausgenutzt. Wir haben 20 Minuten nach dem Anschlusstreffer besser nach vorne gespielt. Aber mit dem 4:1 war das Spiel endgültig entschieden."

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): "Ich finde, dass wir im Spiel gegen den Ball ein überzeugendes Spiel gemacht haben. An klaren Möglichkeiten haben wir nur eine zugelassen. Das Einzige, was man heute kritisieren kann, ist, dass wir nicht früher den Sack zugemacht haben. Das ist im Pokal aber am Ende zu verschmerzen. Da zählt nur, ob du weiterkommst."

Bruno Labbadia (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir wären gerne weitergekommen und haben alles versucht. Wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen. Wenn man sich Leipzig in letzter Zeit angeschaut hat, haben wir gut mitgehalten. Das Tor kam ein bisschen aus dem Nichts. Mit dem 1:0 ist uns so ein bisschen das letzte Vertrauen flöten gegangen."

Tim Walter (Trainer Holstein Kiel): "Mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich glaube, dass wir Augsburg über 90 Minuten dominiert haben. Allerdings ist es immer noch so, dass man die Tore erzielen muss, um Spiele zu gewinnen. Daran müssen wir arbeiten. Das sind Erfahrungen, die wir machen müssen - auf die wir aber auch gerne verzichtet hätten."

Manuel Baum (Trainer FC Augsburg): "Großes Kompliment an die Kieler Mannschaft, was sie gespielt haben, war aller Ehren wert. Was uns betrifft, haben wir im Spielaufbau extrem mutlos agiert, fast nur lange Bälle geschlagen. In der zweiten Hälfte war es ein bisschen besser, am Ende des Tages haben wir dank eines überragenden Abschlusses das Spiel gewonnen."