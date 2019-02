MSV Duisburg gegen SC Paderborn: DFB-Pokal-Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag gastiert der SC Paderborn im Achtelfinale des DFB-Pokals beim MSV Duisburg. SPOX informiert euch über alles Wissenswerte rund um das Spiel und zeigt euch, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Der MSV Duisburg will sich mithilfe eines Sieges im DFB-Pokal Schwung für den Abstiegskampf in der 2. Liga holen. "Wir geben in allen Wettbewerben Vollgas und wollen auch im Pokal so weit wie möglich kommen", sagte MSV-Offensivspieler Cauly Oliveira Souza vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag. Paderborns Trainer Steffen Baumgart ist also gewarnt. Nach der 0:2-Niederlage im Liga-Hinspiel Anfang November "wissen wir, was auf uns zukommt".

Beide Mannschaften konnten am Wochenende im Ligabetrieb Siege verbuchen. Duisburg feierte mit dem 3:2 über Darmstadt einen wichtigen Erfolg im Rennen um den Klassenerhalt, während der SC Paderborn die SpVgg Greuther Fürth gleich mit 6:0 vom Platz fegte.

Duisburg gegen Paderborn: Wo und wann findet die Partie statt?

Die Achtelfinal-Begegnung zwischen MSV Duisburg und dem SC Paderborn findet am Dienstag, den 5. Februar, statt. Austragungsort der Begegnung ist die Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena. Anpfiff des Spiels ist um 20.45 Uhr.

Duisburg gegen Paderborn: Wo kann ich die Partie live verfolgen?

Lediglich das Spiel zwischen Dortmund und Bremen sowie Bayern München gegen Hertha BSC wird im Free-TV bei der ARD übertragen. Alle restlichen Spiele, inklusive dem Duell zwischen dem MSV Duisburg und dem SC Paderborn, sind auf Sky zu sehen. Sky-Abonnenten können das Spiel über einen TV oder per Livestream sehen.

Wer keine Möglichkeit besitzt, die Spiele anzusehen, kann jederzeit im SPOX-Liveticker alle Szenen des Spiels nachlesen.

Die bisherigen DFB-Pokal-Partien 2019

MSV Duisburg

Datum Gegner Ergebnis 18.08.2018 TuS Dassendorf 1:0 31.10.2018 Arminia Bielefeld 3:0

SC Paderborn

Datum Gegner Ergebnis 20.08.2018 FC Ingolstadt 2:1 30.10.2018 Chemie Leipzig 3:0

Alle Termine des DFB-Pokals 2018/19