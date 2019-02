Holstein Kiel gegen FC Augsburg: DFB-Pokal-Achtelfinale heute live im TV, Livetsream und Liveticker

Am heutigen Mittwochabend treffen im Achtelfinale des DFB-Pokals Holstein Kiel und der FC Augsburg aufeinander. Alles, was ihr über die 3. Runde wissen müsst und wo ihr die Partie live verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Dem FC Augsburg ist nach einem überzeugenden 3:0-Heimsieg gegen Mainz ein wichtiger Befreiungsschlag im Abstiegskampf gelungen. Nachdem das Team von Trainer Manuel Baum eine turbulente Woche - samt Hinteregger- und Caiuby-Suspendierung - hinter sich lassen musste, folgte gegen die 05er die passende Antwort. Durch den 3er beenden die Fuggerstädter ihren Abwärtstrend von zehn Spielen ohne Sieg und halten die Konkurrenz aus Stuttgart und Nürnberg auf Abstand.

Auch für Gegner Kiel läuft es derzeit mehr als ordentlich. Die Störche klettern durch einen Sieg gegen Regensburg am vergangenen Wochenende vorübergehend auf Platz vier der Zweitliga-Tabelle und scheinen im Aufstiegsrennen ein Wörtchen mitreden zu können. Beim allerersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften will Kiel gegen Augsburg nun nach 2012 erneut in das Viertelfinale des DFB-Pokals einziehen und die bislang starke Saison bestätigen.

© getty

Kiel gegen Augsburg: Wo und wann findet das Spiel statt?

Austragungsort der Begegnung ist das 10.700 Zuschauer fassende Holstein-Stadion im Kieler Stadtteil Kiel-Wik. Angepfiffen wird um 18.30 Uhr.

Holstein Kiel gegen FC Augsburg heute live im TV, Livetsream und Liveticker

Die heutige Partie zwischen Kiel und dem FCA wird ausschließlich bei Sky im Pay-TV zu sehen sein. Neben der Übertragung im TV bietet Sky für alle Mobile-Nutzer darüber hinaus einen Livestream an.

Wer kein Sky-Abo besitzt kann die Partie jedoch trotzdem live mitverfolgen. Im SPOX-Liveticker verpasst ihr kein Highlight auf dem Rasen.

Die DFB-Pokal-Partien der Saison 2018/19

Holstein Kiel

Datum / Runde Gegner Ergebnis 19.08.2018 / 1. Runde 1860 München 3:1 31.10.2018 / 2. Runde SC Freiburg 2:1

FC Augsburg

Datum / Runde Gegner Ergebnis 19.08.2018 / 1. Runde TSV Steinbach 2:1 31.10.2018 / 2. Runde 1. FSV Mainz 05 3:2

© getty

Holstein Kiel vs. FC Augsburg: Die Saisonbilanz im Vergleich

Team Liga Platzierung Siege Unentschieden Niederlagen Holstein Kiel 2. Bundesliga 4. 9 7 4 Fc Augsburg Bundesliga 15. 4 6 10

Alle Termine der DFB-Pokal-Saison 2018/19