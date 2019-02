Hertha BSC gegen FC Bayern München: DFB-Pokal-Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch gastiert der FC Bayern München im DFB-Pokal-Achtelfinale bei Hertha BSC. Nach der Niederlage in Leverkusen will der FCB Wiedergutmachung betreiben. SPOX zeigt euch, wo ihr das Spiel im Livestream, TV und Liveticker verfolgen könnt.

Schlechte Vorzeichen für den FC Bayern München vor dem Gastspiel bei Hertha BSC im Achtelfinale des DFB-Pokals: In der Bundesliga setzte es eine 1:3-Niederlage in Leverkusen, gegen die Hertha ist das Team von Niko Kovac seit September 2016 ohne Sieg. In den ersten beiden Runden besiegte der FCB die krassen Außenseiter Drochtersen/Assel und Rödinghausen nur knapp mit 1:0 und 2:1. Die Berliner standen gegen Braunschweig und Darmstadt direkt vor größeren Herausforderungen und lösten diese recht souverän (2:1 und 2:0).

Hertha BSC vs. FC Bayern: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die Begegnung zwischen Hertha BSC und dem FC Bayern München wird heute Abend um 20.45 Uhr im Olympiastadion in Berlin angepfiffen. Schiedsrichter ist Markus Schmidt, als Assistenten sind Tobias Reichel, Frederick Assmuth und Sascha Thielert im Einsatz.

Hertha gegen Bayern: Wo kann ich die Partie live verfolgen?

Das Spiel vom Bayern München bei Hertha BSC wird vom Free-TV-Sender ARD übertragen. Das Erste bietet den Zuschauern auch einen Livestream an. Alle Begegnungen des DFB-Pokals sind zudem bei Sky zu sehen.

Bei SPOX steht euch ein ausführlicher Liveticker zur Verfügung, der euch über alles Wissenswerte des Pokal-Krachers informiert.

Hertha gegen Bayern - Die voraussichtlichen Aufstellungen

Hertha BSC: Jarstein - Lazaro, Stark, Rekik, Plattenhardt - Skjelbred, Grujic - Kalou, Duda, Mittelstädt - Selke

Jarstein - Lazaro, Stark, Rekik, Plattenhardt - Skjelbred, Grujic - Kalou, Duda, Mittelstädt - Selke FC Bayern: Ulreich - Kimmich, Süle, Boateng, Alaba - Goretzka, Thiago - Coman, James, Ribery - Lewandowski

Hertha und FCB - Die Wege ins Achtelfinale

Hertha BSC:

Datum Gegner Ergebnis 20.08.2018 Eintracht Braunschweig 2:1 31.10.2018 SV Darmstadt 98 2:0

Bayern München

Datum Gegner Ergebnis 18.08.2018 SV Drochtersen/Assel 1:0 31.10.2018 SV Rödinghausen 2:1

Alle Termine des DFB-Pokals 2018/19