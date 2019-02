HSV gegen 1. FC Nürnberg: DFB-Pokal-Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach langer Pause kehrt der DFB-Pokal zurück. In der 3. Runde tritt der 1. FC Nürnberg am heutigen Dienstag beim Hamburger SV an. Wo ihr die Partie live verfolgen könnt und was es sonst noch zu wissen gibt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Der 1. FC Nürnberg steckt tief in einer Ergebniskrise. Auch wenn man am vergangenen Wochenende Werder Bremen ein 1:1-Unentschieden abverlangen und die Rote Laterne vorübergehend an Hannover 96 abgeben konnte, versinkt man in der Liga weiter im Abstiegsstrudel. Seit 14 Spielen konnte man dort nicht mehr als Sieger vom Platz gehen, weshalb ein Triumph im DFB-Pokal so wichtig für den Club wäre.

Auf der anderen Seite grüßt der HSV von Platz eins in Liga zwei. Obwohl zuletzt gegen Bielefeld Punkte liegen gelassen wurden, scheint man beim Ziel Wiederaufstieg voll im Soll zu liegen. Gegen den strauchelnden FCN kann nun sogar das Viertelfinale im DFB-Pokal gebucht werden, da die Nürnberger von allen Mannschaften aus Liga eins einer der schlagbarsten Gegner zu sein scheinen.

Hamburg vs. Nürnberg: Wo und wann findet das Spiel statt?

Die heutige Begegnung findet um 18.30 Uhr im 50.000 Zuschauer fassenden Max-Morlock-Stadion in Nürnberg statt

HSV gegen Nürnberg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das Spiel wird ausschließlich im Pay-TV bei Sky ausgestrahlt. Neben der Übertragung im TV, besteht auch die Möglichkeit das Geschehen bei SkyGo im Livestream zu verfolgen.

Darüber hinaus werdet ihr auch im SPOX-Liveticker keine wichtige Aktion auf dem Rasen verpassen.

Die bisherigen DFB-Pokal-Partien 2019

Hamburger SV

Datum Gegner Ergebnis 18.08.2018 TuS Erndtebrück 5:3 30.10.2018 SV Wehen 3:0

1. FC Nürnberg

Datum Gegner Ergebnis 18.08.2018 SV Linx 2:1 31.10.2018 Hansa Rostock 4:2 n.E.

