FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf: DFB-Pokal-Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Mittwoch treffen im Achtelfinale des DFB-Pokals Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf aufeinander. SPOX informiert euch über alles Wichtige zur Partie, unter anderem, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Der Weg ins DFB-Pokal Achtelfinale hätte für den FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf nicht unterschiedlicher sein können: Während sich die Fortuna deutlich gegen Rot-Weiß Koblenz und den SSV Ulm durchsetzte, mussten die Königsblauen in der zweiten Runde gegen Köln ins Elfmeterschießen gehen, ehe der 6:5-Sieg feststand.

Personell kann Düsseldorf aus den Vollen schöpfen, die Verletzungsprobleme in der Schalker Offensive reißen hingegen nicht ab: Neben den Langzeitverletzten Guido Burgstaller und Breel Embolo fallen nun auch Steven Skrzybski und Alessandro Schöpf aus. Neuzugang Rabbi Matondo und Juniorenspieler Ahmed Kutucu dürften deshalb in der Startelf stehen.

Schalke 04 vs. Düsseldorf: Wo und wann findet die Partie statt?

Das Pokalspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf findet heute Abend um 20.45 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen statt. Geleitet wird die Partie von Manuel Gräfe, der an den Seitenlinien von Guido Kleve, Markus Sinn und Florian Heft assistiert wird.

S04 gegen F95: Wo kann ich das Spiel live verfolgen?

Die Partie Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf wird nicht im Free-TV übertragen. Neben ausgewählten Spielen auf den öffentlich-rechtlichen Programmen sind alle Begegnungen des DFB-Pokals auf dem Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Dabei könnt ihr frei wählen, ob ihr das Spiel auf Sky Sport 1 in der Konferenz oder auf Sky Sport 4 als Einzelspiel verfolgen wollt. Sky stellt euch auch einen Livestream mit SkyGo zur Verfügung.

Für alle ohne Sky-Abo bietet SPOX einen umfangreichen Liveticker, mit dem ihr kein Highlight aus der Veltins-Arena verpasst.

Schalke gegen Düsseldorf - die voraussichtlichen Aufstellungen

Schalke 04: Fährmann - Caligiuri, Sane, Nastasic, Oczipka - Bentaleb - Matondo, Uth, Konoplyanka - Kutucu

Fährmann - Caligiuri, Sane, Nastasic, Oczipka - Bentaleb - Matondo, Uth, Konoplyanka - Kutucu Düsseldorf: Drobny - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann - Morales - Stöger, Fink - Zimmer, Raman - Lukebakio

S04 und Fortuna - Der Weg ins Achtelfinale

Schalke 04:

Datum Gegner Ergebnis 17.08.2018 1.FC Schweinfurt 2:0 31.10.2018 1.FC Köln 6:5 i.E.

Fortuna Düsseldorf:

Datum Gegner Ergebnis 19.08.2018 Rot-Weiß Koblenz 5:0 30.10.2018 SSV Ulm 1846 5:1

Alle Termine des DFB-Pokals 2018/19