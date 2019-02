DFB-Pokal: Welche Spiele laufen im Free-TV?

Am 5. und 6. Februar werden die Achtelfinals des DFB-Pokals ausgetragen, doch nicht alle Spiele des Pokalwettbewerbs werden im Free-TV übertragen. SPOX liefert euch alle Informationen zu den Spielen im Free-TV.

Der diesjährige DFB-Pokal geht mittlerweile in dritte Runde, 16 Mannschaften sind noch im Pokal verblieben. Leider werden lediglich zwei Achtelfinal-Spiele im Free-TV übertragen.

Sowohl das Heimspiel des BVB gegen Werder Bremen am Dienstag als auch das Auswärtsspiel des FC Bayern München gegen Hertha BSC am Mittwoch werden live in der ARD zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky zeigt dagegen alle Achtelfinalspiele.

Alle Achtelfinalspiele des DFB-Pokals im Überblick

Dienstag, 5. Februar:

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Übertragung 18.30 Uhr 1. FC Heidenheim Bayer Leverkusen Sky 18.30 Uhr Hamburger SV 1. FC Nürnberg Sky 20.45 Uhr MSV Duisburg SC Paderborn Sky 20.45 Uhr Borussia Dortmund Werder Bremen ARD, ARD-Livestream

Mittwoch, 6. Februar:

Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Übertragung 18.30 Uhr Holstein Kiel FC Augsburg Sky 18.30 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg Sky 20.45 Uhr Schalke 04 Fortuna Düsseldorf Sky 20.45 Uhr Hertha BSC Bayern München ARD, ARD-Livestream

