DFB-Pokal: Wann finden die Viertelfinalspiele statt?

Die Achtelfinalspiele des DFB-Pokals sind in vollem Gange: Während der BVB am Dienstag gegen Werder Bremen ausschied, kämpft der FC Bayern am Mittwochabend um den Einzug unter die letzten Acht (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER). SPOX liefert euch alle Informationen zu den Terminen der Viertelfinals des Turniers.

Die Viertelfinalspiele finden am 2. und 3. April 2019 statt. Dann spielen die verbliebenen acht Mannschaften um die vier Halbfinal-Plätze. An den beiden Spieltagen werden jeweils zwei Spiele um 18.30 Uhr und zwei weitere um 20.45 Uhr ausgetragen.

DFB-Pokal-Viertelfinals im TV und Livestream

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt zwei Spiele pro Pokalrunde. Ihr habt zudem die Möglichkeit, alle Pokalspiele in der Konferenz zu sehen. Dafür müsst ihr allerdings auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport 1 (HD) einschalten. Grundsätzlich überträgt Sky jede Partie des Achtelfinals.

Sky und ARD bieten euch zudem jeweils einen eigenen Livestream an, mit dem ihr alle Begegnungen auch von unterwegs verfolgen könnt. Die Livestreams findet ihr hier:

DFB-Pokal: Die Ergebnisse des Achtelfinals

Datum Heim Auswärts Ergebnis 05. Februar 2019 Hamburger SV 1. FC Nürnberg 1:0 05. Februar 2019 1. FC Heidenheim Bayer Leverkusen 2:1 05. Februar 2019 MSV Duisburg SC Paderborn 1:3 05. Februar 2019 Borussia Dortmund SV Werder Bremen 5:7 n.E. 06. Februar 2019 RB Leipzig VfL Wolfsburg -:- 06. Februar 2019 Holstein Kiel FC Augsburg -:- 06. Februar 2019 FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf -:- 06. Februar 2019 Hertha BSC FC Bayern München -:-

DFB-Pokal 2018/19: Auslosungen und weitere Termine

Auslosung Viertelfinale: 10. Februar 2019

Viertelfinals: 2./3. April 2019

Auslosung Halbfinale: 7. April 2019

Halbfinals: 23./24. April 2019

Finale: 25. Mai 2019

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten zehn Jahre