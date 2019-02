DFB-Pokal-Achtelfinale: Paarungen, TV-Übertragung, Livestream und Liveticker

Am 5. und 6. Februar geht es im DFB-Pokal mit den Achtelfinals weiter. SPOX informiert euch sowohl über die Paarungen als auch über die genauen Termine der Partien. Außerdem erfahrt ihr hier, wie ihr die dritte Runde des deutschen Pokalwettbewerbs im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Ausgelost wurden die Achtelfinal-Partien bereits am 4. November 2018, doch erst Anfang diesen Monats werden die Begegnungen ausgetragen. Insgesamt warten an beiden Tagen acht Spiele. Wenn die Sieger schließlich ermittelt sind, findet am 10. Februar die Auslosung für die Viertelfinals im DFB-Pokal statt.

DFB-Pokal: Achtelfinal-Paarungen im Überblick

Datum Uhrzeit Heimmannschaft Auswärtsmannschaft Liveticker Dienstag, der 5. Februar 18.30 Uhr 1. FC Heidenheim Bayer 04 Leverkusen Liveticker Dienstag, der 5. Februar 18.30 Uhr Hamburger SV 1. FC Nürnberg Liveticker Dienstag, der 5. Februar 20.45 Uhr Borussia Dortmund SV Werder Bremen Liveticker Dienstag, der 5. Februar 20.45 Uhr MSV Duisburg SC Paderborn 07 Liveticker Mittwoch, der 6. Februar 18.30 Uhr Holstein Kiel FC Augsburg Liveticker Mittwoch, der 6. Februar 18.30 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg Liveticker Mittwoch, der 6. Februar 20.45 Uhr FC Schalke 04 Fortuna Düsseldorf Liveticker Mittwoch, der 6. Februar 20.45 Uhr Hertha BSC Berlin FC Bayern München Liveticker

DFB-Pokal-Achtelfinals im TV und Livestream

Das Top-Duell des jeweiligen Tages, demnach die Partien von Borussia Dortmund und dem FC Bayern, wird im Free-TV auf dem öffentlich-rechtlichen Sender ARD übertragen. Ihr habt auch die Möglichkeit, alle Pokalspiele in der Konferenz zu sehen. Dafür müsst ihr auf dem Pay-TV-Sender Sky Sport 1 (HD) einschalten. Grundsätzlich überträgt Sky jede Partie des Achtelfinals.

Sky und ARD bieten euch zudem jeweils einen eigenen Livestream an, mit dem ihr alle Begegnungen auch von unterwegs verfolgen könnt:

DFB-Pokal 2018/19: Auslosungen und weitere Termine

Auslosung Viertelfinale: 10. Februar 2019

10. Februar 2019 Viertelfinals: 2./3. April 2019

2./3. April 2019 Auslosung Halbfinale: 7. April 2019

7. April 2019 Halbfinals: 23./24. April 2019

23./24. April 2019 Finale: 25. Mai 2019

DFB-Pokal: Die Sieger der letzten zehn Jahre