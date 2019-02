1. FC Heidenheim gegen Bayer Leverkusen: DFB-Pokal-Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag treffen im Achtelfinale des DFB-Pokals der 1. FC Heidenheim und Bayer Leverkusen aufeinander. SPOX informiert euch über alles Wissenswerte rund um die Partie und zeigt euch, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Der Trainerwechsel scheint seine Früchte zu tragen. Seit Peter Bosz bei den Leverkusnern an der Seitenlinie steht, ist ein klarer Aufwärtstrend zu erkennen. Einer knappen 0:1-Niederlage in der Liga gegen Gladbach, folgten Siege gegen den VfL Wolfsburg und am vergangenen Wochenende auch gegen den FC Bayern. Das Selbstvertrauen dürfte bei der Werkself dementsprechend groß sein, weswegen man gegen Heidenheim auch als klarer Favorit in die Partie geht.

Doch auch das Team von Trainer Frank Schmidt ist in einer guten Verfassung. Seit sechs Ligaspielen ist man ungeschlagen und startete dabei mit vier Punkten aus zwei Spielen mehr als solide ins Punktspieljahr 2019. Um gegen Bayer zu bestehen müssten die Heidenheimer aber wohl über sich hinaus wachsen.

Heidenheim gegen Leverkusen: Wo und wann findet die Partie statt?

Austragungsort der heutigen Begegnung zwischen Heidenheim und Leverkusen ist die 15.000 Zuschauer fassende Voith-Arena in Heidenheim. Der Anstoß ist auf 19.30 Uhr terminiert.

Heidenheim vs. Leverkusen: Wo kann ich die Partie live verfolgen?

Nur die beiden Spiele Dortmund - Bremen und Hertha - Bayern werden im Free-TV bei der ARD übertragen. Wer die restlichen Partien sehen will, muss auf den Pay-TV-Sender Sky zurückgreifen. Wer ein Sky-Abo besitzt kann die Partien also über einen TV oder per Livestream sehen.

Die bisherigen DFB-Pokal-Partien 2019

1. FC Heidenheim

Datum Gegner Ergebnis 19.08.2018 SSV Jeddeloh 5:2 30.10.2018 SV Sandhausen 3:0

Bayer Leverkusen

Datum Gegner Ergebnis 18.08.2018 1. CfR Pforzheim 1:0 31.10.2018 Borussia Mönchengladbach 5:0

