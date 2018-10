Stimmen zum DFB-Pokal - Tedesco lobt Schalker Mentalität: "Das war richtig stark"

Der FC Schalke 04 und Borussia Dortmund haben nur mit Mühe und Dank zweier Elfmeterentscheidungen das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Während BVB-Trainer Lucien Favre den Gegner mit Lob überschüttete und gleichzeitig um einen verletzten Stammspieler bangen muss, bewunderte Domenico Tedesco die Comeback-Qualitäten einer erneut enttäuschenden Schalker Mannschaft.

Hier findet ihr alle Stimmen und Reaktionen zu den DFB-Pokalspielen der 2. Runde am Mittwoch.

Luvcien Favre (Trainer Borussia Dortmund) über ...

... die Verletzung von Abdou Diallo: "Er hat sich früh verletzt, und wir wissen noch nicht, was er genau hat. Wahrscheinlich wird er aber einige Spiele verpassen."

... den Gegner Union Berlin: "Gratulation an Union und Urs! Es war sehr schwer gegen diese Mannschaft zu spielen und sie zu destabilisieren. Am Ende sind wird durch. Nur das zählt."

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Wir haben ein tolles Spiel gezeigt. Wir waren ganz nah an einer Sensation. Die Freude und der Stolz überwiegen."

Markus Anfang (Trainer 1. FC Köln): "Es ist wahnsinnig bitter. Es tut weh, weil die Jungs ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir waren über weite Phasen des Spiels die klarere Mannschaft, aber wir haben die Torchancen nicht so verwertet. Die Jungs haben weiterhin nach vorne gespielt und versucht, das Spiel zu gewinnen gegen eine Mannschaft, die wahnsinnig viel Qualität hat. Es wäre auch verdient gewesen, wenn sie sich belohnt hätten."

Domenico Tedesco (Trainer Schalke 04): "Wir sind happy über das Erreichen der nächsten Runde. Es war das erwartet schwere Spiel gegen sehr guten Gegner. Köln macht das super. Es war ein ausgeglichenes Spiel, und am Ende war es fast verloren. Dann kommen wir mit Wucht und Mentalität zurück. Das war richtig stark. Das zeigt, dass die Mannschaft voll da ist. Am Ende haben wir durch das Elfmeterschießen glücklich gewonnen."

Mark Uth (FC Schalke 04, Schütze des entscheidenden Elfmeters) über ...

... sein entscheidendes Tor: "Es war nur ein Elfmeter, ich will das nicht zu hoch hängen. Es ist schön, der Mannschaft geholfen zu haben. Wenn man im Elfmeterschießen gewinnt, hat man einen psychologischen Vorteil, und den nehmen wir jetzt in die Liga mit."

... über die erneut schwache S04-Offensive: "Es ist die alte Leier. Bis zum letzten Pass spielen wir gut, aber dann spielen wir falsch raus oder vertändeln den Ball. So ist das mit Toren schwierig."

SG Weiche Flensburg - Werder Bremen 1:5

Florian Kohfeldt (Trainer Werder Bremen): "Es war heute ein schweres Spiel das wir souverän gewonnen haben. Flensburg war ein gut organisierter Gegner. Es war nicht einfach, aber wir waren aufmerksam und konzentriert und haben unsere Aufgabe erledigt."

Martin Harnik (Werder Bremen): "Der Gegner stand natürlich sehr tief, war aggresiv und kommt deshalb auch zum Ausgleich. Wir haben aber die passende Antwort gefunden. In Lübeck zu spielen war dazu auch noch ein Vorteil. Es war wie ein Heimspiel für uns."

Daniel Jurgeleit (Trainer SC Weiche Flensburg): "Glückwunsch an Werder, der Sieg ist verdient. Es gab für uns im Grunde nur die Möglichkeit nach dem 1:1. Aber mit zwei Toren Vorsprung in die Pause zu gehen, das lässt sich ein Bundesligist in der Regel nicht nehmen. Werder kann sich nun auf die Pokalauslosung freuen, das hätten wir auch gern getan."

