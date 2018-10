DFB-Pokal heute live: Spiele, Spielplan, TV, Livestream am Mittwoch

Im DFB-Pokal entscheidet sich am heutigen Mittwoch, welche acht Teams das Achtelfinale komplettieren. Hier erfahrt ihr alle Anstoßzeiten, welche Mannschaften gegeneinander antreten und wo ihr die Spiele im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Die Auslosung zur nächsten Runde findet am Sonntag statt. Alle Informationen dazu gibt es hier.

© getty

DFB-Pokal heute live am Mittwoch: Spielplan

Wie bereits am gestrigen Dienstag verteilen sich die insgesamt acht Partien auf zwei Anstoßzeiten: Die frühen Begegnungen beginnen um 18.30 Uhr, bevor um 20.45 Uhr schließlich die letzten Partien der zweiten DFB-Pokalrunde anstehen.

Auch heute gibt es wieder zwei direkte Duelle zwischen Bundesligisten: Borussia Mönchengladbach empfängt im Derby Bayer Leverkusen, während Julian Nagelsmann mit der TSG Hoffenheim auf seinen zukünftigen Arbeitgeber RB Leipzig trifft.

Tag Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam Mittwoch 18.30 1. FC Köln FC Schalke 04 Mittwoch 18.30 Borussia Dortmund Union Berlin Mittwoch 18.30 Hansa Rostock 1. FC Nürnberg Mittwoch 18.30 SC Weiche Flensburg SV Werder Bremen Mittwoch 20.45 Borussia Mönchengladbach Bayer 04 Leverkusen Mittwoch 20.45 Arminia Bielefeld MSV Duisburg Mittwoch 20.45 Holstein Kiel SC Freiburg Mittwoch 20.45 RB Leipzig TSG 1899 Hoffenheim

DFB-Pokal: Mittwochsspiele heute live im TV und Livestream

Nachdem die ARD gestern die Partie zwischen Rödinghausen und dem FC Bayern im Free-TV ausstrahlte, zeigt der Sender heute das Duell zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim. Das Erste bietet zusätzlich zur Übertragung im klassischen TV auch einen kostenlosen Livestream an.

Folgendes Personal begleitet die Partie ab 20.15 Uhr:

Moderation: Gerhard Delling

Kommentator: Gerd Gottlob

Experte: Thomas Hitzlsperger

Wer auch die anderen DFB-Pokalspiele am heutigen Mittwoch live verfolgen will, muss Kunde bei Sky sein. Der Pay-TV-Sender berichtet ab 18 Uhr vom Wettbewerb und bietet alle Spiele sowohl als Einzelpartie als auch in einer Konferenz mit den jeweiligen Parallelspielen an. Abonnenten haben die Möglichkeit, die Spiele auch als Livestream durch das Angebot von SkyGo zu verfolgen.

DFB-Pokal: Die heutigen Mittwochsspiele im Liveticker

SPOX bietet allen, die die Spiele heute nicht sehen können, dennoch eine Möglichkeit an, live dabei zu sein. Bei den Livetickern zu den Partien bleibt ihr stets über das aktuelle Geschehen informiert. Hier geht es zur Übersicht.

DFB-Pokal 2018/19: Termine und Auslosungen

Auslosung Achtelfinals: 4. November 2018

Achtelfinals: 5./6. Februar 2019

Auslosung Viertelfinale: 10. Februar 2019

Viertelfinals: 2./3. April 2019

Auslosung Halbfinale: 7. April 2019

Halbfinals: 23./24. April 2019

Finale: 25. Mai 2019

DFB-Pokal: Die Gewinner der letzten fünf Jahre