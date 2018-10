DFB-Pokal: SSV Ulm gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SSV Ulm empfängt am heutigen Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals Fortuna Düsseldorf. Was ihr alles über das Spiel wissen müsst und wo ihr das Spiel im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

Regionaligist gegen Bundesligist. Überraschungen der Außenseiter gibt es im Pokal bei den "David gegen Golliath" Duellen zahlreich. Das will auch der SSV Ulm versuchen.

SSV Ulm gegen Fortuna Düsseldorf: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen dem SSV Ulm der Fortuna aus Düsseldorf findet am heutigen Dienstag um 18.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Donaustadion in Ulm

SSV Ulm gegen Fortuna Düsseldorf im TV und Livestream

SSV Ulm gegen Fortuna Düsseldorf wird nicht im Free-TV gezeigt. Der Pay-TV-Sender Sky ist deshalb die einzige Möglichkeit, die Begegnung live und in voller Länge zu sehen. Zusätzlich kann das Spiel in der Konferenz gesehen werden. Übertragungsstart ist 18 Uhr.

Die Partie wird von diesen Personen begleitet:

Moderation: Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek Kommentator Konferenz: Toni Tomic

Toni Tomic Kommentator Einzelspiel: Ulli Potofski

Für Sky-Kunden wird das Spiel auch als SkyGo-Livestream angeboten.

Ulm vs. Düsseldorf heute im DFB-Pokal: LIVE-TICKER

Wer kein Sky-Abonnement besitzt, muss aber nicht komplett darauf verzichten. SPOX bietet zu allen Pokalspielen einen Liveticker an. Die Partie zwischen dem SSV Ulm und Fortuna Düsseldorf könnt ihr dementsprechend auch im Liveticker von SPOX verfolgen.

SSV Ulm gegen Fortuna Düsseldorf heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Ulm: Ortag - Schmidts, Krebs, Reichert, Schindele - Campagna, Gutjahr, Morina, Beck - Braig, Lux

Ortag - Schmidts, Krebs, Reichert, Schindele - Campagna, Gutjahr, Morina, Beck - Braig, Lux Düsseldorf: Rensing - Zimmer, Ayhan, Bormuth, Gießelmann - Zimmermann, Stöger, Lukebakio, Usami - Raman, Hennings

DFB-Pokal, 2. Runde: Die Dienstagsspiele im Überblick