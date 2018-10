DFB-Pokal im Free-TV: Dieses Spiel zeigt die ARD heute live im TV und Livestream

In der 2. Runde des DFB-Pokals übertragt die ARD am heutigen Dienstag die Partie des SV Rödinghausen gegen den FC Bayern München. SPOX verrät euch alles, was ihr über die Begegnung wissen müsst.

An jedem Spieltag des Turniers wird der öffentlich-rechtliche Sender ein Spiel des DFB-Pokals übertragen. Für heute fiel die Wahl auf das Duell des Underdogs aus Rödinghausen gegen den Meister aus München.

DFB-Pokal, 2. Runde: Dieses Spiel läuft heute live im Free-TV in der ARD

Ursprünglich sollte das West-Duell 1. FC Köln gegen FC Schalke 04 gezeigt werden, laut ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky seien die Bayern "sogar nur dritte Wahl" gewesen.

Im kicker-Interview fügte er hinzu, dass sich die Partien in Leipzig (Mittwoch) und Köln "sich aus polizeilichen Gründen nicht auf zwei unterschiedliche Tage legen. Und Bayern gegen Rödinghausen ist doch auch schön".

© getty

Dies erregte die Kölner sowie Schalker Fans, bereits Mitte September wurde die Auswahl der Begegnungen für den heutigen Spieltag festgelegt.

ARD überträgt ausgewählte Spiele des DFB-Pokals

In diesem Frühjahr erst erwarb der öffentlich rechtliche Sender die Rechte an den DFB-Pokal-Übertragungen von 2019 bis 2022. Pro Saison ist es ihnen erlaubt neun Spiele live zu zeigen. Inbegriffen sind auch die Zusammenfassungen aller Partien.

DFB-Pokal, 2. Runde: Rödinghausen vs Bayern im Free-TV und Livestream

Heute Abend, am 30. Oktober, empfängt der Regionalligist SV den Rekordmeister FC Bayern München. Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Austragungsstätte ist das Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück. Timo Gerach aus Landau wird die Begegnung der beiden Mannschaften leiten.

Die Vorberichterstattung in der ARD beginnt um 20.15 Uhr. Moderator Alexander Bommes, Kommentator Tom Bartels und Experte Thomas Hitzlsperger berichten live vor Ort.

Außerdem ist es möglich, das Spiel online im kostenlosen Livestream des Senders zu verfolgen.

DFB-Pokal, 2. Runde: Die Spiele in der Übersicht