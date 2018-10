BVB gegen Union Berlin in der 2. Runde des DFB-Pokals: Das besondere Spiel

Am Mittwochabend (18.30 Uhr im LIVETICKER) stehen sich mit Borussia Dortmund und dem 1. FC Union Berlin die beiden einzigen noch ungeschlagenen Mannschaften der deutschen Profiligen gegenüber. BVB-Trainer Lucien Favre trifft mit FCU-Coach Urs Fischer auf einen alten Weggefährten - und Maximilian Philipp muss vielleicht gegen seinen besten Kumpel Christopher Lenz antreten.

Maximilian Philipp und Christopher Lenz: Eine ungewöhnliche Freundschaft

Es kommt kaum irgendwo vor, dass zwei Klubs in derselben Stadt Profifußball spielen und die Fanlager sich nicht am liebsten an die Gurgel gehen wollen. Umso erstaunlicher, dass dies in Berlin nicht der Fall ist. Hertha BSC und Union eint keine größere Rivalität.

Einer, der aus Berlin kommt, sehr heimatverbunden ist und die Hertha wohl am liebsten zum Teufel wünschen würde, ist Maximilian Philipp vom BVB. Mit 14 Jahren wurde er bei der Alten Dame aussortiert, weil sein Trainer - kurioserweise ein ehemaliger Ruderer - ihn für zu schmächtig und klein befand, um eines Tages Profi werden zu können.

Mit diesem Urteil lag Philipps Ex-Coach reichlich daneben, auf 29 Treffer in 109 Profispielen in Liga 1 und 2 kommt Philipp aktuell. Womit der Trainer Recht gehabt hätte, wäre Philipp als schüchtern zu bezeichnen. Diese Eigenschaft trifft heute wie gestern auf den BVB-Offensivspieler zu.

Und weil Philipp so zurückhaltend und bei der Hertha nicht mehr erwünscht war, half ihm Christopher Lenz. Der ist momentan als Linksverteidiger bei Union Berlin angestellt und könnte am Mittwochabend in Dortmund Philipps direkter Gegenspieler sein. Beide verbindet eine besondere Freundschaft, wie sie im Profigeschäft nur selten existiert.

Die Gewinner und Verlierer bei Borussia Dortmund unter BVB-Trainer Lucien Favre © getty 1/28 Der BVB präsentiert sich unter Lucien Favre stark wie lange nicht mehr. Doch nicht alle Spieler im Kader profitieren vom derzeitigen schwarz-gelben Aufschwung. SPOX zeigt die aktuellen Gewinner und Verlierer unter dem neuen Coach. © getty 2/28 GEWINNER – Roman Bürki: War nach Patzern in der vergangenen Saison schon als "Gürki" verschrien. Der Konkurrenzkampf mit Hitz tat ihm jedoch gut: Bürki glänzt im BVB-Tor und zeigt, dass er zurecht die Nummer eins der Schwarz-Gelben ist. © getty 3/28 VERLIERER – Marwin Hitz: Verzichtete auf eine WM-Teilnahme, um beim BVB pünktlich ins Training zu starten. Überzeugte in Testspielen, ist allerdings die klare Nummer zwei und machte noch kein Pflichtspiel für den BVB – auch nicht im Pokal. © getty 4/28 GEWINNER – Manuel Akanji: War bis zu seiner Verletzung gesetzt. Glänzte durch ein starkes Passspiel (94,5 Prozent) und überragende Zweikampfwerte (72,5 Prozent). Favre schenkt ihm das Vertrauen als Abwehrchef und Akanji zahlt ihm das mit Leistung zurück. © getty 5/28 GEWINNER – Abdou Diallo: Der Dauerbrenner. Verpasste nur ein Spiel wegen einer Rotsperre. Hat nicht ganz so starke Werte wie Akanji und offenbarte anfänglich noch Unsicherheiten. Mittlerweile aber wesentlich stabiler. Innen besser aufgehoben als links. © getty 6/28 GEWINNER – Dan-Axel Zagadou: Kam unter Stöger überhaupt nicht mehr zum Zug, profitierte unter Favre von Diallos Rotsperre und nun von Akanjis Verletzung. Spielt ruhig, abgeklärt, gewinnt viele Zweikämpfe. Möglicherweise bald mehr als eine Alternative. © getty 7/28 FRAGEZEICHEN - Lukasz Piszczek: Sofern fit meist gesetzt und solide. Hat mit Hakimi jedoch einen ernst zu nehmenden Konkurrenten bekommen, der mit überragenden Leistungen überzeugt, aber zuletzt zu Piszczeks Glück als Linksverteidiger aushelfen musste. © getty 8/28 VERLIERER – Ömer Toprak: Unter Bosz im Zentrum der Kritik, unter Stöger einer der Lichtblicke und nun unter Favre aufgrund eines Faserrisses und Zagadous blitzsauberen Leistungen in der IV-Hierarchie auf Platz vier abgerutscht. © getty 9/28 GEWINNER – Achraf Hakimi: Bekam seine Chance auf der rechten und linken Außenverteidigerposition und überzeugte auf Anhieb. Sechs Torvorlagen, defensiv stabil und spielfreudig nach vorne. Hakimi ist eine der Entdeckungen der bisherigen BVB-Saison. © getty 10/28 FRAGEZEICHEN – Marcel Schmelzer: Hatte in der letzten Saison seine schwerste BVB-Zeit, stand mehrfach auf der medialen Abschussliste. Ohne die Kapitäns-Last stark verbessert. Laboriert derzeit an einem Knochen-Ödem, eine baldige Rückkehr ist fraglich. © getty 11/28 VERLIERER – Jeremy Toljan: Kam bis dato lediglich einmal in der U23 zum Einsatz und stand noch kein einziges Mal im Profikader des BVB. Laboriert aktuell an Knieproblemen und gilt als einer der Wechselkandidaten im Winter. © getty 12/28 GEWINNER – Axel Witsel: Hat sich rasend schnell zu einem der BVB-Leader gemausert und ist das Gesicht des Aufschwungs. Ordnet und dirigiert das Mittelfeld, besticht durch eine herausragende Passquote und Zweikampfstärke. © getty 13/28 FRAGEZEICHEN – Mahmoud Dahoud: Startete mit einem überragenden Auftritt gegen Leipzig in die Saison, mittlerweile aber nicht mehr durchgängig gesetzt. Witsel und Delaney dürften aktuell die Nase bei Favre vorn haben. © getty 14/28 GEWINNER – Thomas Delaney: Nicht ganz so unumstritten wie Witsel, aber im Regelfall gesetzt und ein ähnlicher Mentalitätsspieler wie der Belgier. Spielt gute lange Bälle, ist zweikampfstark und auf Anhieb einer der emotionalen Wortführer des Teams. © getty 15/28 VERLIERER – Julian Weigl: Hat nach seiner langen Verletzungspause einen schweren Stand im bestens besetzten zentralen Mittelfeld. Hinter Witsel, Delaney und Dahoud derzeit nur vierte Wahl. Kommt bis dato auf nur vier Einsätze bei den Profis. © getty 16/28 VERLIERER - Sergio Gomez: Ende der vergangenen Saison kam Gomez noch zu zwei Kurzeinsätzen in der Profi-Mannschaft. In dieser Spielzeit kickt der 18-jährige Mittelfeldspieler lediglich in der Regionalliga-Mannschaft. © getty 17/28 VERLIERER - Sebastian Rode: Opfer des Überangebots im zentralen Mittelfeld. In dieser Saison kam Rode noch nicht zum Einsatz. © getty 18/28 GEWINNER – Jacob Bruun Larsen: Galt schon als Gewinner der Vorbereitung und bestätigte diesen Eindruck im Saisonverlauf. Insbesondere gegen Monaco, Leverkusen und Nürnberg mit starken Auftritten und regelmäßig in der Startelf. © getty 19/28 VERLIERER – Shinji Kagawa: Hat mit massiven Sprunggelenksproblemen zu kämpfen und kommt auf lediglich 126 Einsatzminuten ohne Torbeteiligung. Bei Lucien Favre scheinen Kagawas Aktien so schlecht wie bei keinem Trainer zuvor zu stehen. © getty 20/28 TENDENZ GEWINNER – Raphael Guerreiro: Kam wegen muskulärer Probleme zunächst überhaupt nicht zum Zug, stellte jedoch seine Qualitäten gegen Augsburg und Atletico unter Beweis. Rückte gleich in die Startelf gegen Berlin – als linker Mittelfeldspieler. © getty 21/28 GEWINNER – Jadon Sancho: Unter Favre gelang Sancho der endgültige Durchbruch. Harmoniert bestens mit Reus, Alcacer und Co. in der Offensive und war in 13 Spielen an 13 Toren beteiligt. Besonders stark im Dribbling, zudem mit hohem Tempo. © getty 22/28 FRAGEZEICHEN – Christian Pulisic: Hat mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, die ihn immer wieder aus der Bahn werfen. Verlor seinen Rang als BVB-Shootingstar ein Stück weit an Sancho. In der Bundesliga zuletzt Ende September in der Startelf. © getty 23/28 VERLIERER – Alexander Isak: Stand kein einziges Mal im Profikader des BVB. Seine Berater sollen schon im Sommer versucht haben, einen Wechsel zu forcieren. Gilt als erster Wechselkandidat im Winter. © getty 24/28 FRAGEZEICHEN - Maximilian Philipp: Genoss lange Favres Vertrauen, konnte das jedoch nicht in Tore ummünzen. Fremdelte mit der Mittelstürmerposition, wurde zuletzt von Götze aus der Startelf verdrängt. Ob auf Außen eine bessere Zukunft hat, ist ungewiss. © getty 25/28 FRAGEZEICHEN - Marius Wolf: Kam in den ersten beiden Champions-League- sowie den ersten vier Bundesliga-Spielen zum Einsatz. Traf gegen seinen Ex-Klub Eintracht Frankfurt, wusste aber nicht immer zu überzeugen. Fehlte zuletzt verletzt. © getty 26/28 GEWINNER – Marco Reus: Präsentiert sich unter Favre in Gala-Form (14 Torbeteiligungen in 13 Spielen) und geht als Führungsspieler und Kapitän voran. Hat den Status „unverzichtbar“ unter Favre zementiert. © getty 27/28 GEWINNER – Paco Alcacer: Blüht beim BVB regelrecht auf und verzeichnet eine unheimliche Torquote. Bis dato aufgrund von muskulären Problemen nur Kurzarbeiter, doch ist er fit, spielt und trifft er auch. © getty 28/28 FRAGEZEICHEN – Mario Götze: War zu Beginn der Saison völlig außen vor und hatte keinen Platz in Favres System. Überzeugte zuletzt zweimal auf der Neuneinhalb-Position: War spritzig, laufstark, spielfreudig und empfahl sich für weitere Startelf-Einsätze.

Philipp über Lenz: "Bezeichne ihn als meinen Bruder"

Philipp und Lenz wuchsen in der gleichen Straße in Berlin auf, gingen gemeinsam in den Kindergarten, anschließend zusammen in die Grundschule und danach auf die Poelchau-Oberschule im Olympiapark, unweit des Olympiastadions. Als Hertha Nein zu Philipp sagte, trennten sich die Wege der beiden nicht.

Stattdessen ging Lenz einfach freiwillig mit, um seinen Kumpel nicht alleine zu lassen. "Die Freundschaft zu ihm war mir damals einfach wichtiger als der Traum vom Fußball-Profi. Familie und Freunde sind für mich immer das wichtigste. Und da er für mich mehr als nur ein Freund ist, habe ich gesagt, ich mache das mit. Er ist eher wie ein Bruder, den ich nie hatte", blickt Lenz auf diesen außergewöhnlichen Vorgang zurück.

"Ich bezeichne ihn als meinen Bruder", sagt auch Philipp. Beide kickten anschließend für Tennis Borussia, sozusagen bei der Hertha um die Ecke. "Das war für mich eine Riesenerleichterung. Ich war immer dieser schüchterne Junge, der wenig sagt. Allein gehe ich nicht so schnell auf neue Leute zu. Ich hatte Angst, in ein neues Team zu kommen, weil ich da keinen kenne. Er wusste: Wenn ich in eine neue Mannschaft komme, dann wird es nicht einfach für mich", sagt Philipp.

Lenz vor Duell gegen Philipp: "Vorfreude ist riesengroß"

Drei Jahre blieb er bei TeBe, erst 2011 ging man auseinander. Lenz dagegen war bereits nach einer Saison wieder zurück zur Hertha gewechselt - und bat Philipp dafür um Erlaubnis: "Ich habe Maximilian gefragt, ob das in Ordnung wäre. Er sagte, das sei kein Problem, also bin ich wieder zu Hertha."

Philipp fand über Energie Cottbus und den SC Freiburg doch noch seinen Weg in den Profifußball. Vor allem die "Ruheoase" im Breisgau unter Christian Streich half ihm enorm. Lenz dagegen nahm den Umweg über die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach und wechselte vier Jahre später zurück in seine Heimatstadt zu Union.

Nach sieben Jahren spielen die beiden Kumpels nun mal wieder gegeneinander. Dass Lenz erneut mit 5:0 gewinnt, wie damals mit der Hertha im U19-Pokal-Duell gegen Philipps Cottbuser, wird diesmal wohl nicht passieren. "Die Vorfreude ist riesengroß", frohlockt Lenz, der am vorletzten Wochenende beim Gastspiel in Paderborn Besuch von Philipp bekam. Echte Kumpels eben.

