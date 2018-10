SV Wehen Wiesbaden gegen HSV (Hamburger SV) heute live: DFB-Pokal im TV, Livestream, Liveticker

Der HSV gastiert am heutigen Dienstag in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten Wehen Wiesbaden. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Wehen wurde bereits in der ersten Runde für einen Hamburger Klub zum Stolperstein: Das Team kegelte den FC St. Pauli 3:2 nach Verlängerung aus dem Wettbewerb. Der HSV gewann indes beim Oberligisten Erndtebrück mit 5:3.

Wo und wann spielt Wehen Wiesbaden gegen den HSV?

Der SV Wehen Wiesbaden empfängt den Hamburger SV am heutigen Dienstag in der heimischen Brita-Arena. Schiedsrichter Dr. Matthias Jöllenbeck pfeift das Spiel um 20.45 an.

SV Wehen Wiesbaden - HSV heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem Hamburger SV gehört nicht zu den beiden Partien der zweiten DFB-Pokal-Runde, die auch im Free-TV gezeigt werden.

Sky ist deshalb die einzige Möglichkeit, die Begegnung live und in voller Länge zu sehen. Neben der Übertragung des Einzelspiels bietet der Pay-TV-Sender auch eine Konferenz zusammen mit den Parallelspielen an.

Folgendes Personal begleitet das Spiel:

Moderation: Esther Sedlaczek

Esther Sedlaczek Kommentator Konferenz: Holger Pfandt

Holger Pfandt Kommentator Einzelspiel: Sven Haist

Abonnenten von Sky können das Spiel auch als Livestream über das Angebot von SkyGo verfolgen.

Wiesbaden gegen HSV im Pokal: LIVE-TICKER

Wer das Spiel nicht live sehen kann, bleibt beim Spox-Liveticker über das aktuelle Geschehen informiert.

SV Wehen Wiesbaden - HSV live: Die voraussichtlichen Aufstellungen

SV Wehen Wiesbaden: Kolke - Kuhn, Mockenhaupt, Dams, Mintzel - Lorch, Titsch Rivero - Shipnoski, Schwadorf - Schäffler, Kyereh.

Hamburger SV: Pollersbeck - G. Sakai, Lacroix, van Drongelen, Douglas Santos - Mangala - Narey, Hunt, Holtby, Ito - Arp.

SV Wehen Wiesbaden vs. HSV: Diese Spieler fehlen

Beim SV Wehen Wiesbaden fehlt:

Brandstetter (Mittelohrentzündung)

Der HSV muss auf folgende Spieler verzichten:

Jung (Knorpelschaden)

Papadopoulus (Knorpelschaden)

Jairo (Kreuzband- und Innenbandriss)

Hwang (muskuläre Probleme)

DFB-Pokal, 2. Runde am Dienstag: Spielplan