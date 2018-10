SV Rödinghausen gegen FC Bayern München heute live: DFB-Pokal im TV und Livestream

Der FC Bayern München bekommt es am heutigen Dienstag in der zweiten DFB-Pokal-Runde mit dem Regionalligisten SV Rödinghausen zu tun. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Partie im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Die Bayern taten sich bereits in der ersten Runde mit einem Regionalligisten schwer: beim SV Drochtersen kam das Star-Ensemble nicht über einen 1:0-Arbeitssieg hinaus. Rödinghausen kegelte in Runde eins als Underdog Dynamo Dresden in der Verlängerung aus dem Turnier.

Wo und wann spielt der SV Rödlinghausen gegen den FC Bayern München?

Da die Verantwortlichen des SV Rödinghausen das heimische Stadion für das Spiel gegen den FC Bayern als zu klein erachteten, weicht das Team am heutigen Dienstag in die 15.000 Zuschauer fassende Heimat des VfL Osnabrück aus. Schiedsrichter Timo Gerach pfeift die Partie im Stadion an der Bremer Brücke um 20.45 Uhr an.

SV Rödinghausen - FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem SV Rödinghausen und dem FC Bayern München ist eine von nur zwei Partien der zweiten DFB-Pokalrunde, die live und in voller Länge im Free-TV übertragen werden.

Die ARD beginnt um 20.15 Uhr mit der Vorberichterstattung zum Spiel. Neben der klassischen Übertragung im TV bietet der Sender auch einen kostenlosen Livestream an. Folgendes Personal begleitet das Spiel im Ersten:

Moderation: Alexander Bommes

Kommentator: Tom Bartels

Experte: Thomas Hitzlsperger

Alternativ zeigt auch Sky das Spiel zwischen Rödinghausen und den Bayern. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele der zweiten DFB-Pokalrunde live als Einzelspiel und in der Konferenz mit den jeweiligen Parallelspielen.

Sky-Abonnenten können das Spiel auch als Livestream via SkyGo verfolgen.

Rödinghausen gegen Bayern im DFB-Pokal: LIVE-TICKER

Wer das Spiel nicht im TV sehen kann, hat bei SPOX die Möglichkeit, das Geschehen im LIVE-TICKER zu verfolgen. Hier geht's zum Liveticker von Rödinghausen gegen Bayern München.

SV Rödinghausen - FC Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Die Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Spielbeginn bekannt gegeben. So könnten die Teams auflaufen:

SV Rödinghausen: Heimann - Serra, Flottmann, Velagic, Wolff - F. Kunze, L. Meyer - Lunga, Pfanne, Schlottke - Engelmann.

Heimann - Serra, Flottmann, Velagic, Wolff - F. Kunze, L. Meyer - Lunga, Pfanne, Schlottke - Engelmann. FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Javi Martinez, Rafinha - Thiago - T. Müller, Renato Sanches - Gnabry, F. Ribery - Wagner.

SV Rödinghausen vs. FC Bayern München heute live: Diese Spieler fehlen

Der SV Rödinghausen muss auf vier Spieler verzichten:

Engel (Innenbandverletzung)

Harder (Kreuzbandriss)

Hippe (Schambeinentzündung)

Steffen (Kreuzbandriss)

Bei den Bayern fallen gleich mehrere Spieler aus. Auf diese Spieler kann Kovac nicht zurückgreifen:

Ulreich (Familiäre Gründe)

Boateng (Magen-Darm-Virus)

Coman (Syndesmoseriss)

James (Erkältung)

Robben (Rückenverletzung)

Tolisso (Kreuzbandriss)

Hummels (Muskuläre Probleme)

© getty

DFB-Pokal, 2. Runde - Spielplan: Die Dienstagsspiele im Überblick