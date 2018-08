Wormatia Worms - Werder Bremen heute live im DFB-Pokal: TV, Livestream, Liveticker

In der 1. Runde des DFB-Pokals trifft Werder Bremen heute auf den Viertligisten Wormatia Worms (15.30 Uhr im LIVETICKER). SPOX gibt euch einen Überblick über die wichtigsten Informationen zum Spiel und der Übertragung im Fernsehen und Internet.

Wormatia Worms - Werder Bremen: Wann und wo ist das Spiel?

Die Partie zwischen Worms und Bremen wird am heutigen Samstag, 18. August, um 15.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die EWR-Arena, die Heimspielstätte der Wormatia. Eigentlich fasst das Stadion 25.000 Zuschauer, ist aber momentan nur für 5624 Personen zugelassen.

Werder Bremen bei Wormatia Worms heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt, der auch alle anderen DFB-Pokal-Spiele in dieser Saison zeigt. Dort läuft das Spiel als Einzelspiel ebenso wie in der Konferenz. Zudem bietet der Sender für seine Abonnenten auch einen Livestream über Sky Go an.

Falls ihr kein Sky-Kunde seid, werdet ihr auch im SPOX-Liveticker über alle Szenen informiert.

Werder Bremen: Ein Sieg ist absolute Pflicht

Angesichts der Tatsache, dass Bremen drei Ligen über Worms spielt, ist die Favoritenlage eindeutig. Das sehen auch die Bremer so. "Bei allem Respekt vor Wormatia Worms; da spielt ein Bundesligist gegen einen Regionalligisten. Es gibt keine andere Meinung als: Wir gehen da hin und werden dieses Spiel gewinnen. Da bin ich mir sicher", erklärte Trainer Florian Kohfeldt.

Ähnlich sieht es Philipp Bargfrede: "Im Pokal geht es nur ums Weiterkommen. Die Favoritenrolle ist klar und dieser müssen wir gerecht werden." Neuzugang Davy Klaassen blickt schon weiter voraus: "Du spielst ja nicht, um ins Halbfinale zu kommen. Du trittst an, um das Finale zu erreichen."

Wormatia Worms: In der Liga zuletzt geschwächelt

Während Wormatia Worms heutzutage viertklassig ist, blickt der Verein auf eine durchaus erfolgreiche Vergangenheit zurück. Mehrmals nahm der Verein an den Endrunden zur Deutschen Meisterschaft teil und erreichte bei der ersten Austragung des DFB-Pokals direkt das Halbfinale. 1974 zählte der Verein schließlich zu den Gründungsmitgliedern der 2. Bundesliga. Nach dem Abstieg 1982 kehrte der Verein aber nie wieder in diese Regionen zurück.

In dieser Saison hat Wormatia bereits vier Spiele in der Regionalliga Südwest absolviert. Der Verein startete zwar erfolgreich und gewann die ersten beiden Partien, verlor die folgenden beiden aber und steht nun als Tabellenachter da.

