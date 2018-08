DFB-Pokal: Wer kommentiert Greuther Fürth gegen Borussia Dortmund?

Zum Abschluss der ersten Runde des DFB-Pokals muss Borussia Dortmund beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth antreten. Das Spiel wird sowohl im Free-TV als auch im Pay-TV übertragen. Hier gibt es alle Informationen zu den Kommentatoren dieser Partie.

Diese Partie gab es im DFB-Pokal bereits vor sechs Jahren - damals allerdings im Halbfinale. Die Franken hatten den großen Favoriten am Rande einer Niederlage, doch Ilkay Gündogan erzielte in der Verlängerung mit etwas Glück das 1:0 für den BVB und sorgte so für den Finaleinzug. Dort holte sich Dortmund mit einem 5:2 gegen den FC Bayern den Pokal.

DFB-Pokal: Wann und wo findet Fürth - BVB statt?

Die Partie zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Borussia Dortmund findet am Montagabend, den 20. August, um 20.45 Uhr statt. Als unterklassiger Verein haben die Fürther Heimrecht, weshalb das Spiel im Sportpark Ronhof Thomas Sommer stattfindet. Insgesamt hat das Stadion Platz für 18.000 Zuschauer.

Fürth vs. BVB: Das sind die Kommentatoren

Als einzige Partie der ersten Runde ist Fürth gegen Dortmund im Free-TV zu sehen. Die ARD überträgt das Spiel ab 20.45 Uhr live, die Vorberichterstattung beginnt bereits eine halbe Stunde früher. Mit folgender Besetzung wird der Sender das Spiel begleiten:

Kommentator: Steffen Simon

Moderation: Matthias Opdenhövel

Experte: Thomas Hitzlsperger

Auch beim Pay-TV-Sender Sky wird das Spiel übertragen. Ab 20.35 Uhr geht es auf Sky Sports 5 HD und Sky Sports 5 los. Sollte eine der Partien die um 18.30 Uhr beginnen in die Verlängerung gehen, gibt es auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 1 eine Konferenz. Diese Reporter sind beim Pay-TV-Sender zu sehen bzw. zu hören:

Kommentator Einzelspiel: Kai Dittmann

Kommentator Konferenz: Stefan Hempel

Beide Sender bieten zudem einen Livestream an. Während der Livestream der ARD kostenlos ist, haben nur Sky-Kunden Zugriff auf den Livestream von Sky Go.

Greuther Fürth gegen BVB: DFB-Pokal im Liveticker

Wie zu allen DFB-Pokal-Spielen gibt es einen Liveticker auf SPOX, der euch über alle wichtigen Szenen auf dem Laufenden halten wird.

Fürth vs. BVB: Die letzten fünf Spiele