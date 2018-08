SV Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli heute live im DFB-Pokal: TV, Livestream, Liveticker

In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Zweitligist FC St. Pauli heute auf den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden (ab 20:45 Uhr im LIVETICKER). SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen zum Spiel und der Übertragung im Fernsehen und im Internet.

Beide Teams treffen zum ersten Mal seit über neun Jahren in einem Pflichtspiel aufeinander. Beim FC St. Pauli weckt die letzte Zweitliga-Begegnung noch negative Erinnerungen: Im Jahr 2009 konnte Wehen Wiesbaden die Partie mit 3:1 für sich entscheiden.

St. Pauli beim Wehen Wiesbaden: Wann und wo?

Wehen Wiesbaden empfängt den FC St. Pauli am heutigen Freitag, 17. August, um 20.45 Uhr in der heimischen BRITA-Arena. Seit der Saison 2007/2008 trägt Wehen Wiesbaden seine Heimspiele in dem mit 12.566 Plätzen ausgestatteten Fußballstadion aus.

DFB-Pokal: Wiesbaden- St. Pauli im TV und Livestream sehen

Fürth gegen Dortmund ist das einzige Spiel aus der ersten DFB-Pokal-Runde, welches im Free-TV zu sehen ist. Alle anderen Spiele, darunter auch das Spiel von St. Pauli, wird lediglich vom Pay-TV-Sender Sky übertragen.

Die Vorberichte beginnen um 20.15 Uhr auf Sky Sport 1 HD und Sky Sport 1. Ab 20.30 Uhr ist das Einzelspiel der Kiezkicker auf Sky Sport 4 HD zu sehen.

Alternativ kann das Spiel auch im Livestream auf Sky Go verfolgt werden.

Wehen Wiesbaden - FC St. Pauli im Liveticker verfolgen

Neben der Übertragung im TV und Livestream besteht auch die Möglichkeit, das Spiel bei uns im Liveticker zu verfolgen. Dafür müsst ihr einfach diesem Link folgen.

Markus Kauczinski: Wehen hat Spieler mit Zweitliganiveau

In die Zweitligasaison sind die Kiezkicker mit sechs Punkten aus zwei Spielen bestens gestartet. Großen Anteil mit seinen beiden Toren daran hatte Spielmacher Christopher Buchtmann, der nach seiner Hand-OP allerdings in Wiesbaden ausfällt. Auch die Defensivspieler Mark Hornschuh und Jan-Philipp Kalla werden verletzungsbedingt fehlen.

Dennoch ist das Ziel für Kauczinski klar: "Wir wollen in die zweite Runde einziehen und da weitermachen, wo wir in der Liga aufgehört haben". Seiner Einschätzung nach wird das allerdings keine leichte Aufgabe, wie er dem Hamburger Abendblatt verriet: "Wehen verfügt über eine starke Mannschaft, die letzte Saison erst im Endspurt das Aufstiegsrennen abgegeben hat. Sie haben sich auf die Fahne geschrieben, wieder oben mitzuspielen. Stärken haben sie in der Offensive und bei Standardsituationen. Offensiv haben sie Jungs in ihren Reihen, denen ich zutraue, auch eine Klasse höher zu spielen."

SV Wehen Wiesbaden: Die Erinnerungen machen Hoffnung

Anders als Pauli erwischte Wehen keinen guten Saisonstart und hat nach vier Spielen erst vier Zähler auf dem Konto. Zuletzt gab es ein 3:3 gegen Eintracht Braunschweig. Mehr Hoffnung macht da der Blick in die Vergangenheit.

Einmal wäre da der 3:1-Sieg im letzten Aufeinandertreffen der beiden Teams im Jahr 2009, zum anderen das letztjährige Abschneiden im DFB-Pokal. In der ersten Runde setzte sich Wehen mit 2:0 gegen den Zweitligisten Erzgebirge Aue durch und spielte auch in der zweiten Runde gegen Schalke 04 eine ordentliche Partie.

