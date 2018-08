DFB-Pokal heute live: SC Paderborn gegen FC Ingolstadt im TV, Livestream und Liveticker

Der SC Paderborn empfängt heute den FC Ingolstadt zum Zweitligaduell des DFB-Pokals. Hier bekommt ihr alle Infos zu der Partie sowie der Übertragung im TV, Livestream und im Liveticker.

Die Partie zwischen dem SCP und den Ingolstädtern ist zugleich das zehnte Aufeinandertreffen der beiden. Fünf dieser Partien konnte dabei der SC Paderborn für sich entscheiden, darunter der 1:0 Sieg im letztjährigen DFB-Pokal-Achtelfinale.

DFB-Pokal: Wo und wann findet Paderborn - Ingolstadt statt?

Die Begegnung zwischen dem SCP und den Schanzern findet am heutigen Montag, den 20. August, um 18.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Benteler-Arena in Paderborn. Der Unparteiische der Partie ist Daniel Siebert.

SCP gegen Ingolstadt: DFB-Pokal im TV und Livestream

Sky überträgt alle Partien des diesjährigen DFB-Pokals. Die Partie zwischen Paderborn und Ingolstadt könnt ihr entweder als Einzelspiel auf Sky Sport 4 HD oder in der Montagskonferenz auf Sky Sport 1 HD verfolgen.

Kommentator des Einzelspiels ist Torsten Kunde, in der Konferenz sitzt Sascha Roos am Mikrofon.

Alle Kunden des Pay-TV-Senders können die Partie auch im Livestream auf Sky Go verfolgen.

Paderborn gegen Ingolstadt im Liveticker verfolgen

Zusätzlich könnt ihr das Zweitligaduell natürlich auch im Liveticker bei SPOX verfolgen.

DFB-Pokal: Ingolstadt hat mit Paderborn noch eine Rechnung offen

Nach der bitteren Niederlage im letztjährigen DFB-Pokal-Achtelfinal hat der FC Ingolstadt noch eine Rechnung mit den Paderbornern offen. "Wir müssen ab der ersten Minute präsent sein, um das Spiel für uns zu entscheiden und in die nächste Runde einzuziehen. Das ist unser Ziel", erklärte Coach Stefan Leitl daher in der Pressekonferenz am Sonntag.

Dennoch ist er sich auch bewusst, dass die Partie keinesfalls ein Selbstläufer wird. "Es wird keine Abtastphase geben. Paderborn ist eine sehr mutige Mannschaft, die ein gutes Pressing spielt und viel investiert im Spiel gegen den Ball. Außerdem haben sie eine gute Mentalität. Das ist eine richtig hohe Hürde", fügte der 40-Jährige an.

© getty

SCP-Trainer Steffen Baumgart erwartet hingegen ein anderes Auftreten der Schanzer als im vergangenen Jahr. "Ingolstadt wird anders auftreten als im letzten Jahr", glaubt der ehemalige Bundesliga-Profi. "Sie werden sicher eine Runde weiterkommen wollen."

Zudem fand der 46-Jährige lobende Worte für den heutigen Gegner. "Wir stellen uns auf ein starkes offensives Spiel ein", sagte Baumgart und gab zu, dass Ingolstadt für ihn "zu den Favoriten in der 2. Bundesliga" gehöre.

DFB-Pokal: Die Bilanz von Paderborn in den letzten Jahren