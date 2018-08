DFB-Pokal heute live am Samstag: TV, Livestream, Spielplan, Partien

Nachdem gestern bereits die ersten drei Partien der ersten DFB-Pokal-Runde stattfanden, starten heute gleich 26 Teams in das Pokal-Abenteuer. Hier bekommt ihr alle Informationen zu den heutigen Spielen.

DFB-Pokal heute live: Die Begegnungen des heutigen Tages

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Liveticker 18.08.2018 15.30 Uhr TuS Dassendorf MSV Duisburg Liveticker 18.08.2018 15.30 Uhr SV Drochtersen/Assel FC Bayern München Liveticker 18.08.2018 15.30 Uhr SV Elversberg VfL Wolfsburg Liveticker 18.08.2018 15.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern TSG 1899 Hoffenheim Liveticker 18.08.2018 15.30 Uhr SV Linx 1. FC Nürnberg Liveticker 18.08.2018 15.30 Uhr CfR Pforzheim Bayer 04 Leverkusen Liveticker 18.08.2018 15.30 Uhr SV Rödinghausen Dynamo Dresden Liveticker 18.08.2018 15.30 Uhr SSV Ulm 1846 Eintracht Frankfurt Liveticker 18.08.2018 15.30 Uhr Wormatia Worms SV Werder Bremen Liveticker 18.08.2018 18.30 Uhr Erzgebirge Aue FSV Mainz 05 Liveticker 18.08.2018 18.30 Uhr TuS Enrdtebrück Hamburger SV Liveticker 18.08.2018 18.30 Uhr RW Oberhausen SV Sandhausen Liveticker 18.08.2018 20.45 Uhr Hansa Rostock VfB Stuttgart Liveticker

DFB-Pokal, 1. Runde: Die Samstagsspiele live im TV und Livestream verfolgen

Mit Ausnahme des Montagsspiels zwischen Greuther Fürth und Borussia Dortmund wird kein Spiel der ersten Runde im Free-TV zu sehen sein. Pay-TV-Sender Sky zeigt dafür alle Spiele im Einzelspiel und in der Konferenz. Den gesamten Überblick, wo ihr welche Spieler sehen könnt, findet ihr hier.

Für Sky-Kunden sind alle Spiele auch über Sky Go im Livestream verfügbar.

DFB-Pokal heute live: Neun Bundesligisten sind gefordert

Mit Schalke 04 setzte sich gestern bereits der erste Bundesligist mit 2:0 gegen Schweinfurt 05 durch, am heutigen Samstag versuchen die nächsten neun Erstligisten die Blamage zu vermeiden. Zuletzt gelang es jedoch in der Saison 2008/09 allen Bundesligisten die nächste Runde zu erreichen.

Im vergangenen Jahr scheiterten der Hamburger SV und der FC Augsburg. Wie für eine Überraschung prädestiniert war in der Vergangenheit unter anderem Werder Bremen. In den letzten acht Jahren flogen die Grün-Weißen fünf Mal in der ersten Runde raus.

Die letzten zehn Sieger des DFB-Pokals