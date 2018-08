Am Sonntag wird die 2. Runde des DFB-Pokals ausgelost. Wer trifft auf wen? Gibt es wieder ein Topduell bereits so früh im Pokal? In unserem Liveticker zur Auslosung verpasst ihr nichts.

In diesem Liveticker-Artikel bekommt ihr alle wichtigen Infos zur Auslosung. Tagsüber wird der Liveticker regelmäßig mit relevanten News aktualisiert, ab 17.30 Uhr wird hier live getickert.

DFB-Pokal: Auslosung zur 2. Runde heute live im Liveticker

Vor des Auslosung: Ob es heute wieder zu einem echten Topduell kommt? Im letzten Jahr bekam es der FC Bayern mit RB Leipzig zu tun. In einer turbulenten Partie konnte sich der FCB damals erst im Elfmeterschießen durchsetzen.

Vor der Auslosung: Heute wird die 2. Runde des DFB-Pokals ausgelost.

DFB-Pokal, Auslosung 2. Runde: Wer lost wann aus? Losfee

Die 2. Runde des DFB-Pokals wird am Sonntag um 18 Uhr im Rahmen der ARD-Sportschau ausgelost. Gina Lückenkemper wird im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund als Losfee fungieren. Die 21-Jährige gewann bei der Leichtathletik-EM in Berlin die Silbermedaille im Sprint über 100 Meter.

DFB-Pokal: Auslosung der zweiten Runde - Modus, Ablauf

Die Teams werden in zwei Töpfe eingeteilt: Im ersten Topf sind alle Mannschaften aus der Bundesliga und 2. Liga, im zweiten Topf sind alle anderen Klubs. Sind in einem Topf keine Teams mehr übrig, werden die verbliebenen Teams des anderen Topfs gegeneinander gelost.

Wie der DFB auf seiner Homepage mitteilt, hat das zuerst gezogene Team "in jedem Fall Heimrecht".

DFB-Pokal 2. Runde: Teilnehmer, Teams

Insgesamt haben 64 Teams am DFB-Pokal teilgenommen, in der zweiten Runde sind dementsprechend noch 32 Teams vertreten. 16 der 18 Bundesligisten haben die erste Runde überstanden, nur Titelverteidiger Eintracht Frankfurt und der VfB Stuttgart mussten bereits die Segel streichen. Hier gibt es eine Übersicht mit allen 32 Teilnehmern.

Team Liga FC Bayern München Bundesliga FC Schalke 04 Bundesliga Borussia Dortmund Bundesliga Bayer Leverkusen Bundesliga TSG Hoffenheim Bundesliga VfL Wolfsburg Bundesliga 1. FC Nürnberg Bundesliga Werder Bremen Bundesliga Fortuna Düsseldorf Bundesliga RB Leipzig Bundesliga Hertha BSC Bundesliga Borussia Mönchengladbach Bundesliga SC Freiburg Bundesliga Hannover 96 Bundesliga FC Augsburg Bundesliga 1. FSV Mainz 05 Bundesliga Hamburger SV 2. Liga 1. FC Köln 2. Liga Darmstadt 98 2. Liga SV Sandhausen 2. Liga MSV Duisburg 2. Liga Arminia Bielefeld 2. Liga Holstein Kiel 2. Liga Union Berlin 2. Liga SC Paderborn 2. Liga SC Paderborn 2. Liga Hansa Rostock 3. Liga Wehen Wiesbaden 3. Liga SSV Ulm Regionalliga SV Rödinghausen Regionalliga Weiche Flensburg Regionalliga BSG Chemie Leipzig 5. Liga

DFB-Pokal: Wann findet die zweite Runde statt?

Die Paarungen der zweiten Runde des DFB-Pokals werden am 30. und 31. Oktober ausgetragen. Dabei werden an beiden Tagen jeweils vier Spiele um 18.30 Uhr und vier Spiele um 20.45 Uhr angepfiffen. Das sind die weiteren Termine für den DFB-Pokal: