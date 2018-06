DFB-Pokal: Die Auslosung der ersten 32 Partien heute im Liveticker verfolgen.

Being Mario Götze Sa 09.06. Die exklusive Doku-Serie über den WM-Helden NBA Sa 09.06. Gibt's den Sweep? Warriors vs. Cavs: Die Entscheidung Friendlies Schweiz -

Am heutigen Freitagabend findet um 22.15 Uhr die Auslosung für ersten Runde des DFB-Pokals in der Saison 2018/19 statt. Hier in unserem Liveticker gibt es alle Infos, ihr verpasst nichts.

Dieser Artikel wird ständig mit den neuesten Geschehnissen aktualisiert.

Liveticker: Fakten vor der DFB-Pokal-Auslosung

Die DFB-Pokal-Auslosung findet am Freitag, den 8. Juni, um 22.15 Uhr statt. Berichtet wird aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

64 Teams sind aufgeteilt auf zwei Lostöpfe. 36 Mannschaften aus der ersten und zweiten Bundesliga sind automatisch für die erste Hauptrunde qualifiziert. Gleiches gilt für die ersten vier der dritten Liga.

Als Ziehungsleiter wird DFB-Präsident Reinhard Grindel zuständig sein. Schauspielerin Palina Rojinski wird die Spiele der ersten Hauptrunde auslosen. Diese finden zwischen dem 17. und 20. August statt.

Die Auslosung wird nach dem finalen Testspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Saudi-Arabien von der ARD übertragen. Die ARD bietet im Internet auch im Livestream die Möglichkeit, die Auslosung zu verfolgen.

DFB-Pokal 2018/19: Diese 64 Mannschaften nehmen teil