DFB-Pokal: DFB terminiert erste Pokalrunde - BVB gegen Fürth im Free-TV

Der DFB hat die genauen Termine für die erste Hauptrunde des DFB-Pokals bekanntgegeben. Während der FC Bayern in der großen Samstagskonferenz um 15.30 Uhr auf den SV Drochtersen/Assel trifft, wird das Erstrundenspiel des BVB gegen Greuther Fürth am Monatgabend im Free-TV zu sehen sein.

Die 32 Erstrundenpartien sind wie gewohnt auf insgesamt auf vier Tage verteilt. Als erster Bundesligist steigt der FC Schalke 04 am Freitag den 17. August in den Pokalwettbewerb ein. Am Samstag folgt mit der Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und der TSG 1899 Hoffenheim das erste Pokalhighlight.

Neben dem aktuellen Titelträger Eintracht Frankfurt gibt sich auch der Rekordpokalsieger aus München am Samstag die Ehre, ehe am Abend der FC Hansa Rostock gegen den VfB Stuttgart auf eine Überraschung sinnt. Auf gleiches hofft auch der KSC am Sonntag gegen Hannover. Am Montagabend beschließen der BVB und Greuther Fürth die erste Pokalrunde. Es wird die einzige Erstrundenbegegnung sein, die im Free-TV zu sehen ist.

DFB-Pokal, 1. Runde: Alle Spiele im Überblick

Datum Heim Auswärts Anstoß Freitag, 17. August 2018 1. FC Schweinfurt FC Schalke 04 20.45 Uhr Freitag, 17. August 2018 SV Wehen Wiesbaden FC St. Pauli 20.45 Uhr Freitag, 17. August 2018 1. FC Magdeburg SV Darmstadt 98 20.45 Uhr Samstag, 18. August 2018 SV 07 Elversberg VfL Wolfsburg 15.30 Uhr Samstag, 18. August 2018 1. FC Kaiserslautern TSG 1899 Hoffenheim 15.30 Uhr Samstag, 18. August 2018 1. CFR Pforzheim Bayer 04 Leverkusen 15.30 Uhr Samstag, 18. August 2018 SV Linx 1. FC Nürnberg 15.30 Uhr Samstag, 18. August 2018 Wormatia Worms SV Werder Bremen 15.30 Uhr Samstag, 18. August 2018 SV Rödinghausen Dynamo Dresden 15.30 Uhr Samstag, 18. August 2018 SSV Ulm Eintracht Frankfurt 15.30 Uhr Samstag, 18. August 2018 SV Drochtersen/Asssel FC Bayern München 15.30 Uhr Samstag, 18. August 2018 TuS Dassendorf MSV Duisburg 15.30 Uhr Samstag, 18. August 2018 TuS Erndtebrück Hamburger SV 18.30 Uhr Samstag, 18. August 2018 Erzgebirge Aue FSV Mainz 05 18.30 Uhr Samstag, 18. August 2018 Rot-Weiß Oberhausen SV Sandhausen 18.30 Uhr Samstag, 18. August 2018 Hansa Rostock VfB Stuttgart 20.45 Uhr Sonntag, 19. August 2018 BFC Dynamo 1. FC Köln 15.30 Uhr Sonntag, 19. August 2018 Karlsruher SC Hannover 96 15.30 Uhr Sonntag, 19. August 2018 TSV Steinbach FC Augsburg 15.30 Uhr Sonntag, 19. August 2018 Viktoria Köln RB Leipzig 15.30 Uhr Sonntag, 19. August 2018 1. FC Lok Stendal DSC Armina Bielefeld 15.30 Uhr Sonntag, 19. August 2018 SC Weiche Flensburg VfL Bochum 15.30 Uhr Sonntag, 19. August 2018 SSV Jeddeloh II 1. FC Heidenheim 15.30 Uhr Sonntag, 19. August 2018 TuS RW Koblenz Fortuna Düsseldorf 15.30 Uhr Sonntag, 19. August 2018 BSG Chemie Leipzig SSV Jahn Regensburg 15.30 Uhr Sonntag, 19. August 2018 BSC Hastedt Borussia Mönchengladbach 18.30 Uhr Sonntag, 19. August 2018 TSV 1860 München Holstein Kiel 18.30 Uhr Sonntag, 19. August 2018 Carl Zeiss Jena 1. FC Union Berlin 18.30 Uhr Montag, 20. August 2018 Eintracht Braunschweig Hertha BSC 18.30 Uhr Montag, 20. August 2018 Energie Cottbus SC Freiburg 18.30 Uhr Montag, 20. August 2018 SC Paderborn FC Ingolstadt 18.30 Uhr Montag, 20. August 2018 SpVgg Greuther Fürth Borussia Dortmund 20.45 Uhr

BVB gegen Greuther Fürth im Free-TV

Die ARD zeigt lediglich eine der 32 Erstrundenbegegnungen live im Free-TV. Alle anderen Partien überträgt der Pay-TV-Sender Sky Sport in der Konferenz oder im Einzelspiel. Ab der zweiten Runde haben die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten zwei Live-Spiele im Programm.

Neben ARD, ZDF und Sky kommt ab der Saison 2019/2020 auch noch ein vierter ausstrahlender Sender hinzu: Sport 1 hat sich die Übertragunsrechte für vier weitere Pokalspiele gesichert.

DFB-Pokalsieger der der letzten Jahre

Eintracht Frankfurt startet in dieser Saison als Titelverteidiger in den Pokalwettbewerb. In einem dramatischen Endspiel schlug die SGE Rekordpokalsiger Bayern München mit 3:1 und versaute dem FCB damit das Double. Im Jahr zuvor mussten sich die Hessen dem BVB im Endspiel in Berlin geschlagen geben,