DFB-Pokal-Sieger der letzten zehn Jahre: Mannschaften, Finals, Infos

Der FC Bayern hat zwar in den letzten Jahren am häufigsten den DFB-Pokal gewonnen, aber längst nicht immer. SPOX zeigt, wer in den letzten zehn Jahren jeweils die Trophäe gewonnen hat.

Der FC Bayern konnte die Hälfte aller Finals der letzten zehn Jahre für sich entscheiden. Dortmund stand wie die Bayern zwar auch sechsmal im Finale, gewann letztlich aber nur zwei Mal die Trophäe.

Die Gewinner des DFB-Pokals in den letzten zehn Jahren

Saison Gewinner Finalgegner Ergebnis 2016/2017 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 2:1 2015/2016 FC Bayern München Borussia Dortmund 0:0 n.V, 4:3 i. E. 2014/2015 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 3:1 2013/2014 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:0 n.V. 2012/2013 FC Bayern München VfB Stuttgart 3:2 2011/2012 Borussia Dortmund FC Bayern München 5:2 2010/2011 FC Schalke 04 MSV Duisburg 5:0 2009/2010 FC Bayern München Werder Bremen 4:0 2008/2009 Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen 1:0 2007/2008 FC Bayern München Borussia Dortmund 2:1 n.V.

Die Rekordsieger des DFB-Pokals

Auch in der Gesamtanzahl der Siege liegt der FC Bayern klar vorne. Der Pokal wird seit dem Jahr 1935 ausgespielt. Damals hieß der Wettbewerb noch Tschammerpokal. Bei der Wiedereinführung im Jahr 1952 bekam der Pokal dann den heutigen Namen.

