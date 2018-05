FC Bayern vs. Eintracht Frankfurt - Interview: "Fußballfans sind irrationale Arschlöcher"

NBA So 20.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League Two Exeter -

Lincoln Copa Libertadores Penarol -

Strongest J2 League Fagiano -

Tokyo Verdy Superliga Horsens -

Bröndby Serie B Frosinone -

Foggia 2. Bundesliga Karlsruher SC -

Erzgebirge Aue (Highlights Relegation) League Two Notts County -

Coventry Primera División Celta Vigo -

Levante Serie A Juventus -

Hellas Verona Primera División Leganes -

Real Betis Premier League Dynamo Kiew -

Schachtjor Donezk Primera División FC Sevilla -

Alaves Primera División Malaga -

Getafe Primera División Las Palmas -

Girona 1. HNL Dinamo Zagreb -

Zapresic Eredivisie Utrecht -

Vitesse Primera División Villarreal -

Real Madrid Ligue 1 Caen -

PSG Ligue 1 Dijon -

Angers Ligue 1 Lyon -

Nizza Ligue 1 Marseille -

Amiens Ligue 1 Metz -

Bordeaux Ligue 1 Nantes -

Straßburg Ligue 1 Rennes -

Montpellier Ligue 1 St. Etienne -

Lille Ligue 1 Toulouse -

Guingamp Ligue 1 Troyes -

Monaco J1 League Hiroshima -

Cerezo Cosaka Primera División Valencia -

La Coruna CSL Shanghai SIPG -

Jiangsu Suning Serie A CFC Genua -

FC Turin Primera División Bilbao -

Espanyol First Division A Brügge -

Gent Serie A Cagliari -

Atalanta Serie A Chievo Verona -

Benevento Serie A Udinese -

Bologna Serie A Neapel -

Crotone Serie A AC Mailand -

Florenz Serie A SPAL -

Sampdoria Serie A Abstiegs-Konferenz: Serie A Primera División Atletico Madrid -

Eibar Primera División Barcelona -

Real Sociedad Serie A Lazio -

Inter Mailand Serie A Sassuolo -

AS Rom 2. Bundesliga Erzgebirge Aue -

Karlsruher SC (Highlights Relegation) Copa Libertadores Cruzeiro -

Racing Allsvenskan Häcken -

AIK Championship Aston Villa -

Fulham Allsvenskan Malmö -

Dalkurd Friendlies Argentinien -

Haiti

Das Pokalfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion (Samstag ab 20 Uhr im LIVETICKER) ist für die Fans der Klubs das große Saison-Highlight. SPOX sprach im Interview mit Bayern-Fan Stefen Niemeyer (ueberdielinie.de) und Eintracht-Anhänger Bastian Roth (Eintracht-Podcast, drei90) über die Besonderheit der bevorstehenden Partie.

Die beiden diskutierten über die Meisterfeier des FC Bayern und darüber, was bei der Eintracht anders laufen würde. Außerdem sprachen Niemeyer und Roth über den Sprengstoff der Personalie Kovac, die Rivalität zwischen den Klubs und den Fünfjahresplan der Münchner.

SPOX: Herr Roth, die Eintracht steht zum zweiten Mal in Folge im Pokalfinale. Was bedeutet Berlin für Sie als Eintracht-Fan?

Bastian Roth: In der jetzigen Situation ist das sehr schwierig zu beantworten. Der Saisonausklang hat einen Schatten auf das Pokalfinale geworfen. Die Euphorie in der Stadt war lange ähnlich groß wie im letzten Jahr. Der Run auf die Karten war riesig. Alle haben aufgeregt Hotels, Züge und Flüge gebucht. Aber mittlerweile tendiert meine Vorfreude gegen Null. Das liegt auch am Gegner.

SPOX: Inwiefern?

Roth: Letztes Jahr gegen den BVB konnte man sich irgendwie noch einreden, eine realistische Chance zu haben. Gegen die Bayern haben wir es aber zuletzt nicht einmal geschafft, die C-Elf zu besiegen. Außerdem ist es das letzte Spiel von Jupp Heynckes. Da müsste zu viel zusammenkommen, als dass ich mir ernsthafte Hoffnungen machen würde. Wichtiger war für mich, dass wir mit dem Europapokaleinzug dorthin fahren und das ist jetzt nicht der Fall.

FC Bayern: Pokalfinale ist "nicht belanglos"

SPOX: Herr Niemeyer, der FC Bayern stand in den letzten 20 Jahren zwölf Mal im Pokalfinale. Ist trotzdem noch ein besonderer Reiz vorhanden?

Stefen Niemeyer: Ich bin ja schon etwas älter. Früher in den 70er und 80er Jahren hatte ich immer den Eindruck, dass der DFB-Pokal nicht so wichtig ist und nur mitläuft. Der Ehrgeiz, neben der Meisterschaft unbedingt den Pokal gewinnen zu wollen, ist erst in 90ern aufgekommen. In dem Vergleich ist es etwas Besonderes. Ich hoffe auch, dass wir dort nach der peinlichen Pleite gegen den VfB noch einen guten Saisonabschluss hinbekommen.

SPOX: Hat das Ausscheiden im Halbfinale der Champions League den Stellenwert des Pokalfinals erhöht?

Niemeyer: Nur bedingt. Ich glaube nicht, dass jemand denkt: "Oh Gott, jetzt müssen wir zeigen, dass wir wenigstens das gewinnen können." Es hätte eher einen Schub gegeben, wenn wir im Finale der Champions League stünden. Dann hätten wir den Pokal schon alleine für die Chance auf das Triple holen müssen. Dennoch will die Mannschaft das Ding gewinnen - für Jupp Heynckes, aber auch für sich selbst. Insofern ist es nicht belanglos. Aber mit Sicherheit sind die Emotionen andere als bei den Frankfurtern.

Eintracht: Kovac-Nummer ein "kommunikatives Desaster"

SPOX: Die Stimmung der Eintracht-Fans im Pokalfinale des vergangenen Jahres war beeindruckend. Ist trotz der letzten Wochen mit einer ähnlichen Atmosphäre zu rechnen?

Roth: Das wird man schon merken. Es kommt aber auch auf den Spielverlauf an. Wenn du das Gefühl hast, da geht was, lässt sich die Masse sicher wieder infizieren. Die unfassbare Stimmung des letzten Jahres wird aber nicht von Beginn an da sein. Du kannst so etwas nicht künstlich kreieren oder mit flotten Social-Media-Posts herbeizaubern. Es ist eine Müdigkeit zu spüren. Die Saison war eine Achterbahnfahrt. Wir waren kurz davor, uns für Europa zu qualifizieren, aber es hat nicht geklappt. Die Kovac-Nummer war ein kommunikatives Desaster. Das sind alles Sachen, die an den Fans nagen. Letztes Jahr dominierte die Sehnsucht, überhaupt nach Berlin zu fahren. Da hat das Pokalfinale noch über die desolate Rückrunde hinweggeholfen. Das funktioniert aber kein zweites Mal.

SPOX: Trotzdem werden wieder mindestens 30.000 Eintracht-Fans nach Berlin reisen.

Roth: Na klar. Ich fahre wegen der einprozentigen Chance dorthin. Wenn man zu Hause bleibt und das Wunder passiert, würde man sich das nie wieder verzeihen. Aber ich weiß nicht, ob die Stimmung so herausragend wird wie letztes Jahr, wenn das Spiel nicht entsprechend läuft. Ich kann mir vorstellen, dass die Nummer nach 20 Minuten durch ist und dann ist der Ofen aus. Die Eintracht-Fans neigen dazu, trotzig zu werden. Der Pokalsieg würde die Schleife um eine Saison mit all ihren Aufs und Abs machen. Ich habe in Frankfurt jedoch noch niemanden gefunden, der wirklich daran glaubt.

Niemeyer: Hat das Spiel der Bayern am Samstag einen Unterschied gemacht?

Roth: Das spielt für mich keine Rolle. Wenn es drauf ankommt, bringen die Bayern zumindest einigermaßen ihre Leistung. Und diese Einigermaßen-Leistung wird gegen die Eintracht der letzten Wochen reichen.

SPOX: Die Dominanz der Bayern mündete in dieser Saison in der sechsten Meisterschaft in Folge. Entsprechend wenig spontan wirkte die Meisterfeier mit der Schalenübergabe samt Konfettiregen und Bierduschen. Wie haben Sie das gesehen?

Niemeyer: Dazu hat Arjen Robben das Passende gesagt. Für mich ist die Inszenierung zu ideenlos und zu ritualisiert. Gerade wenn sich eine Gefahr der Routine einstellt, muss man sich etwas einfallen lassen. Im letzten Jahr gab es den Versuch mit Anastacia. Der ist in die Hose gegangen. Es hat etwas gefehlt. Wir lieben alle den Super Bowl und da passt alles zusammen. Hier in Deutschland ist das extrem verpönt, aber es gab auch noch keinen guten Versuch. Insofern sind diese Feiern kein einfaches Thema. Sie sind bei Bayern planbar, aber durch diese Planungssicherheit geht die Spontanität der Feierlaune verloren.

FC Bayern feiert seine 28. Meisterschaft mit Bierdusche und verabschiedet Jupp Heynckes © getty 1/35 Die Saison ist beendet und der FC Bayern bekommt zum 28. Mal die Meisterschale überreicht. Traditionell feiern die Münchner ihren Titel mit Konfetti und Weißbier. Doch es wird auch emotional: Jupp Heynckes wird vor dem letzten Spiel verabschiedet. © getty 2/35 Freundschaftsdienst beendet: Jupp Heynckes wurde vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart offiziell verabschiedet. Es ist ein schweres Erbe, dass Don Jupp für Nachfolger Kovac hinterlässt. © getty 3/35 Anschließend gab's für Heynckes erst die Würden als Meistertrainer von DFL-Chef Christian Seifert..... © getty 4/35 ...und dann gab's die Schale für Don Jupp und sein Team. © getty 5/35 Und Manuel Neuer fragt sich: "Ob ich mit 73 Jahren auch noch so stark bin wie der Jupp?" © getty 6/35 Einen Moment zu lang über den Bizeps vom Coach nachgedacht und schon ist das Weißbier weg. © getty 7/35 Aber Rache ist ja bekanntlich süß. © getty 8/35 Wo will David Alaba denn hin und warum grinst er so verschmitzt? © getty 9/35 Arjen Robben bekommt die Antwort per Bierdusche mitgeteilt. © getty 10/35 Anschließend wurde noch reichlich mit den Fans gepost. © getty 11/35 Ein Gebiet, auf dem Franck Ribery besonders bewandert ist. Die Jungs im Hintergrund hat's zumindest gefreut. © getty 12/35 Arjen Robben posiert nach überstandener Alaba-Weißbierdusche derweil mit seinen beiden Söhnen für's Familienalbum. © getty 13/35 Apropos posieren: Müller, Kimmich, Wagner und Rudy beim Wettgrinsen für die Kamera. © getty 14/35 Doch auch ein Foto für die Presse schützt nicht vor Weißbierduschen. © getty 15/35 Während Sandro Wagner und Sebastian Rudy noch gar nicht so recht mitbekommen haben, was passiert ist, bekommt Thomas Müller eine volle Breitseite ab. © getty 16/35 Auch Joshua Kimmich kommt nicht ungeschoren davon. © getty 17/35 Sven Ulreich erwischte es sogar beim Interview mit Sky. Der Übeltäter? © getty 18/35 Natürlich Jerome Boateng! Der aktuell verletzte Innenverteidiger mischte bei der Meisterfeier kräftig mit. © getty 19/35 Während die anderen sich mit Bier beschmeißen, nimmt Niklas Süle lieber einen kräftigen Schluck. Richtig so! © getty 20/35 "Darauf einen Dujardin": Karl-Heinz Rummenigge zelebriert den 28. Münchner Meistertitel mit der guten alten Williams Birne. Zum Wohl! © getty 21/35 Und während die Mannschaft des Rekordmeisters noch ausgleassen mit der Südkurve feiert... © getty 22/35 ...verlässt Jupp Heynckes heimlich, still und leise und ganz offensichtlich trockenen Hauptes die große Bundesliga-Bühne. © getty 23/35 Nach der Feier in der Arena ging's für den FC Bayern weiter zum Nockherberg. © getty 24/35 Wie das dann so aussehen kann, zeigt Joshua Kimmich hier. © getty 25/35 Rund 1000 Fans durften zu der geschlossenen Veranstaltung. Jeder Gast erhielt einen Gutschein für zwei Mass Bier und ein halbes Hendl. © getty 26/35 Im Saal ging es dann ohne Fans in privaterer Atmosphäre weiter. © getty 27/35 Auf der Bühne ergriff erstmal der Boss das Wort und gratulierte seiner Mannschaft zum sechsten Titelgewinn in Folge. © getty 28/35 Der Vater des Erfolges wurde natürlich auch noch einmal ausgiebig gewürdigt. © getty 29/35 Heynckes hatte dann auch sichtlich Spaß an der Sause auf dem Nockherberg. © getty 30/35 Sportdirektor Hasan Salihamidzic war ebenfalls in Feierlaune. Was Brazzo so angeheizt hat? © getty 31/35 Der Stargast des Abends: Wyclef Jean. © getty 32/35 Jerome Boateng und David Alaba waren natürlich ganz vorne dabei. © getty 33/35 An Prominenz mangelte es auch nicht. Für Edmund Stoiber und Markus Söder gibt es normalerweise mehr Spott auf dem Nockherberg. © getty 34/35 Der bayerische Landesvater durfte sogar noch ans Mikro. © getty 35/35 Auch DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte es auf die Meisterfeier geschafft. Er zeigte sich im Kreise der deutschen Nationalspieler.

Roth: Ihr werdet mir nachsehen, dass ich mir die Bilder nicht angeschaut habe...

Niemeyer: Das hätte mich auch gewundert. (lacht)

Roth: Ich würde die Bayern in der Diskussion sogar gerne in Schutz nehmen. Was sollen sie denn auch feiern, wenn sie so deutlich Meister werden? Es ist ja keine so überraschende Meisterschaft wie 2001 in Hamburg. Wenn es nur eine Frage der Zeit ist, bis du Meister wirst, gibt es nicht den Moment, der dich authentisch zum Ausrasten bringt - egal welchen Rahmen du wählst. Die Spieler wissen das ja auch. Die konzentrieren sich dann ja auch auf die Champions League und sind emotional davon abhängig.

Niemeyer: Außerdem ist die Saison mit der Feier ja nicht vorbei. Es kommt noch das Pokalfinale und vor allem die WM, die für die Spieler deutlich wichtiger ist als für die meisten Hardcore-Fans aus den Stehplatzkurven.

Die Bundesliga-Meister der letzten Jahre

Saison Meister 2017/18 FC Bayern 2016/17 FC Bayern 2015/16 FC Bayern 2014/15 FC Bayern 2013/14 FC Bayern 2012/13 FC Bayern 2011/12 Borussia Dortmund 2010/11 Borussia Dortmund 2009/10 FC Bayern

FC Bayern: "Meisterfeier auf dem Marienplatz fehlt das Feuer"

SPOX: Sollte die Eintracht das Finale gewinnen, stünde der FC Bayern am Sonntag "nur" mit der Meisterschale auf dem Rathausbalkon am Marienplatz.

Niemeyer: Das wäre eine traurige Veranstaltung. Ich habe es mir letztes Jahr schon nicht komplett angeschaut. Ich brauche die Inszenierung in der Form nicht. Es hat zwar Tradition, aber der Meisterfeier auf dem Marienplatz fehlt das Feuer. Wir Bayern-Fans machen uns darüber lustig, dass alle lästern, wie schrecklich wir feiern. Ich gebe ja zu, dass die Meisterschaft in dieser Saison für mich kein emotionaler Ausbruch war. Aufgrund des Saisonverlaufs war es trotzdem ein Genuss. Viele haben den Holperstart unter Ancelotti schon vergessen. Aber wirklich ausgerastet bin ich erstmals nach sehr langer Zeit bei Kimmichs Tor gegen Madrid. Das war ein unglaublich emotionaler Moment. Diese Extreme gibt es auch bei uns noch, aber sie sind selten geworden.

SPOX: Wünscht man sich als Bayern-Fan insgeheim, dass die Meisterschaft enger ist?

Niemeyer: Ein Punkt Vorsprung reicht mir, meinetwegen auch ein Tor. Ich brauche die 20 Punkte Vorsprung nicht. Aber ich will nicht, dass wir Federn lassen, sondern dass die anderen besser werden.

Seite 1: Die Bedeutung des Pokalfinals und die unspontanen Meisterfeiern der Bayern

Seite 2: Die Rivalität der Vereine und die Auswirkungen des Kovac-Wechsels

Seite 3: Das Auftreten der Bayern in der Kovac-Personalie und der Plan für die Zukunft