FC Bayern - Eintracht Frankfurt: Die Wettquoten für das DFB-Pokal-Finale

Am Samstagabend stehen sich der FC Bayern und die Frankfurter Eintracht im DFB-Pokalfinale in Berlin gegenüber. Wer gewinnt die Partie und darf sich den goldenen Pokal in die Vitrine stellen? SPOX zeigt euch die wichtigsten Wettquoten zu der Partie.

Um 20 Uhr pfeift Schiedsrichter Felix Zwayer die Partie im Berliner Olympiastadion an.

FC Bayern - Eintracht Frankfurt: Die Quoten

Wette FC Bayern x Eintracht Frankfurt Gewinner 1,22 6,5 13 Handicap (1:0) 1,03 8,0 18 Handicap (0:1) 1,6 4,2 4,3 Handicap (0:2) 2,35 3,7 2,1

Bayern gegen Frankfurt: Wettquoten und Tore

Tipico bietet nicht nur Wetten zum Ausgang des Spiels an zur auch zur Anzahl und Verteilung der Tore. Mit einem knappen 1:0 rechnet der Wettanbieter dabei nicht unbedingt.

Wette +/Ja -/Nein Über/Unter 2,5 Tore 1,45 2,7 Über/Unter 1,5 Tore 1,12 5,3 Über/Unter 3,5 Tore 2,1 1,65 Über/Unter 4,5 Tore 3,4 1,27 Über/Unter 5,5 Tore 6,0 1,1 Schießen beide Teams ein Tor? 1,85 1,85

Die Wettquoten stammen allesamt von Tipico und wurden am Freitag abgerufen. Die Angaben sind ohne Gewähr. Zu weiteren Fußballwetten gelangt Ihr hier.